В Китае ученый получил три года тюрьмы за изменение генома человеческого эмбриона

Китай — одна из наиболее продвинутых в области работы с человеческими генами стран. По информации СМИ, с 2015 года ученые страны отредактировали гены 86 человек, больных ВИЧ и раковыми заболеваниями. Тем не менее случаев рождения детей с измененными генами до случая с Хэ Цзянькуем зарегистрировано не было.
Учитывая преступное деяние троих обвиняемых, его характер и степень социальной опасности, назначить Хэ Цзянькую наказание в виде тюремного заключения сроком 3 года и штраф 3 млн юаней.
Решение судацитата по «Синьхуа»
Напомним, в 2018 году Хэ Цзянькуя заявил о том, что ему удалось отредактировать геном двух новорожденных девочек близнецов Лулу и Наны. Утверждение ученого вызвало широкую критику со стороны общественности. Несмотря на то, что в законах КНР нет прямого запрета на работу с генами эмбрионов, Национальная комиссия по здравоохранению начала в отношении генетика проверку.