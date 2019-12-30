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09:41 (мск), источник: Коммерсантъ

В Китае ученый получил три года тюрьмы за изменение генома человеческого эмбриона

Суд китайского города Шэньчжэнь приговорил генетика Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу в $430 тыс. Ученый утверждал, что путем воздействия на ген CCR5 помог создать генно-модифицированных близнецов, невосприимчивых к ВИЧ.

Источник: Reuters

Китай — одна из наиболее продвинутых в области работы с человеческими генами стран. По информации СМИ, с 2015 года ученые страны отредактировали гены 86 человек, больных ВИЧ и раковыми заболеваниями. Тем не менее случаев рождения детей с измененными генами до случая с Хэ Цзянькуем зарегистрировано не было.

Учитывая преступное деяние троих обвиняемых, его характер и степень социальной опасности, назначить Хэ Цзянькую наказание в виде тюремного заключения сроком 3 года и штраф 3 млн юаней.
Решение суда
цитата по «Синьхуа»

Напомним, в 2018 году Хэ Цзянькуя заявил о том, что ему удалось отредактировать геном двух новорожденных девочек близнецов Лулу и Наны. Утверждение ученого вызвало широкую критику со стороны общественности. Несмотря на то, что в законах КНР нет прямого запрета на работу с генами эмбрионов, Национальная комиссия по здравоохранению начала в отношении генетика проверку.

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