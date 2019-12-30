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12Умерла Галина Волчек
10:23 (мск), источник: ТАСС

Новым худруком «Современника» станет Виктор Рыжаков

Сейчас он возглавляет Центр имени Всеволода Мейерхольда.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Новым художественным руководителем «Современника» назначен театральный режиссер Виктор Рыжаков, который сейчас возглавляет Центр имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ). Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента культуры.

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«Художественным руководителем Московского театра “Современник” с 4 января 2020 года станет известный театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что обязанности руководителя ЦИМ будут возложены на его арт-директора Елену Ковальскую.

Возглавлявшая «Современник» почти полвека Галина Волчек умерла 26 декабря в возрасте 86 лет. Прощание с ней прошло в театре 29 декабря, похороны состоялись на Новодевичьем кладбище.

Театр «Современник» был организован в 1956 году, его создателями стали Галина Волчек вместе с Олегом Ефремовым, Лилией Толмачевой, Игорем Квашой, Евгением Евстигнеевым и Олегом Табаковым, их основной идеей был протест против закостенелости театральных процессов.

Первым худруком выбрали Олега Ефремова, после ухода которого театр возглавила его ученица, режиссер и актриса Галина Волчек.

На сцене «Современника» она поставила более трех десятков спектаклей по произведениям самых разных авторов.

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По информации на сайте Центр имени Всеволода Мейерхольда, Виктор Рыжаков — режиссер, педагог Школы-студии МХАТ, лауреат премии Станиславского «За вклад в театральную педагогику». Окончил Дальневосточный институт искусств (ДВИИ), Театральное училище им. Б. В. Щукина, аспирантуру Российской академии театрального искусства (ГИТИС). В 1993 году стал одним из организаторов и художественным руководителем первого фестиваля независимых театров «Театр в поисках театра» в Сочи, также является одним из учредителей и руководителей театрального фестиваля имени А. М. Володина «Пять вечеров» в Санкт-Петербурге. Худруком Центра имени Мейерхольда он был назначен в сентябре 2012 года.

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