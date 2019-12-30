10:23 (мск), источник: ТАСС
Новым худруком «Современника» станет Виктор Рыжаков
Сейчас он возглавляет Центр имени Всеволода Мейерхольда.
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Новым художественным руководителем «Современника» назначен театральный режиссер Виктор Рыжаков, который сейчас возглавляет Центр имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ). Об этом ТАСС сообщили в понедельник в
«Художественным руководителем Московского театра “Современник” с 4 января 2020 года станет известный театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что обязанности руководителя ЦИМ будут возложены на его
Возглавлявшая «Современник» почти полвека Галина Волчек умерла 26 декабря в возрасте 86 лет. Прощание с ней прошло в театре 29 декабря, похороны состоялись на Новодевичьем кладбище.
Театр «Современник» был организован в 1956 году, его создателями стали Галина Волчек вместе с Олегом Ефремовым, Лилией Толмачевой, Игорем Квашой, Евгением Евстигнеевым и Олегом Табаковым, их основной идеей был протест против закостенелости театральных процессов.
На сцене «Современника» она поставила более трех десятков спектаклей по произведениям самых разных авторов.
По информации на сайте Центр имени Всеволода Мейерхольда, Виктор Рыжаков — режиссер, педагог