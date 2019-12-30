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11:53 (мск), источник: Playboy

Открылся первый в мире музей похмелья: там рассказывают дикие истории про пьянки

Возможно, кто-то даже решит бросить пить после экскурсии по нему.

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В хорватском городе Загребе два студента по имени Рино Дубокович и Роберта Микелич открыли первый в мире музей похмелья. Там будут рассказывать самые невероятные истории, в ходе которых люди перебарщивали с алкоголем, и сопровождать эти рассказы вещественными доказательствами.

По словам основателей музея, идея его открыть появилась после того, как один из друзей рассказал им, что после пьянки нашел у себя в кармане велосипедную педаль. Естественно, он ничего не помнил о том, откуда она у него взялась.

Впоследствии именно эта педаль стала одним из главных экспонатов музея — она стоит на самом видном месте и напоминает ее владельцам, как все начиналось. Около нее также расположились дорожный знак, горшок для цветов, стремянка и другие рандомные предметы, которые люди обнаруживали у себя дома с похмелья.

В ближайшем будущем студенты надеются привлечь какое-то финансирование, потому что пока они работают на голом энтузиазме.

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