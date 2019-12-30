11:53 (мск), источник: Playboy
Открылся первый в мире музей похмелья: там рассказывают дикие истории про пьянки
Возможно,
В хорватском городе Загребе два студента по имени Рино Дубокович и Роберта Микелич открыли первый в мире музей похмелья. Там будут рассказывать самые невероятные истории, в ходе которых люди перебарщивали с алкоголем, и сопровождать эти рассказы вещественными доказательствами.
По словам основателей музея, идея его открыть появилась после того, как один из друзей рассказал им, что после пьянки нашел у себя в кармане велосипедную педаль. Естественно, он ничего не помнил о том, откуда она у него взялась.
Впоследствии именно эта педаль стала одним из главных экспонатов музея — она стоит на самом видном месте и напоминает ее владельцам, как все начиналось. Около нее также расположились дорожный знак, горшок для цветов, стремянка и другие рандомные предметы, которые люди обнаруживали у себя дома с похмелья.
В ближайшем будущем студенты надеются привлечь