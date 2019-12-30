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14:26 (мск), источник: РИА Новости

Уровень оптимизма россиян вырос после трех лет падения, показал опрос

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Уровень оптимизма россиян в 2019 году вырос после трехлетнего падения: граждане стали отмечать положительные изменения в жизни страны, говорится в исследовании международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Источник: РИА Новости

В ноябре-декабре ассоциация опросила людей из разных стран об их ожиданиях на наступающий год. В рамках проекта было опрошено более 45 тысяч человек в 46 странах. Опрос в России проводил исследовательский холдинг «Ромир».

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«В России уровень оптимизма жителей впервые показал положительную динамику после трехлетнего падения. За год немного выросло число оптимистов среди россиян — с 23% в прошлом году до 25% в нынешнем, что и стало базой для начала роста. То есть число россиян, которые полагают, что новый год будет лучше уходящего, на 2 процентных пункта превосходит долю пессимистов. Наши соотечественники стали отмечать положительные изменения в жизни страны, которые возвращают надежду впервые после тяжелого 2015 года», — говорится в исследовании.

«Ромир» также провел опрос на тему оптимизма среди жителей Украины. «На лучшее в наступающем году надеется каждый четвертый украинец. А с пессимистичным настроем 2020 год встречают 17% респондентов. Нейтральный ответ — то есть новый год ожидается не лучше и не хуже уходящего — указали 26% опрошенных. Таким образом, индекс оптимизма в Украине составляет 25 процентных пунктов против 4 процентных пунктов годом ранее», — указывают авторы.

Если говорить о результатах исследования по миру в целом, то более трети жителей планеты (37%) надеются, что новый год станет лучше уходящего.

«Противоположной точки зрения придерживаются четверть опрошенных (25%). Не ждут особых изменений в наступающем году чуть менее трети респондентов (31%), и 7% затруднились с ответом», — говорится в сообщении.

В результате индекс оптимизма на 2020 год, который рассчитывается путем вычитания отрицательных ответов из положительных, составил 12 процентных пунктов. Самый высокий показатель отмечается в Перу (62 процентных пункта), Албании и Нигерии (61 процентный пункт), самый низкий — в Ливане (минус 71 процентный пункт), Гонконге (минус 55 процентных пунктов) и Иордании (минус 53 процентных пункта).

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