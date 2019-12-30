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12:56 (мск), источник: РИА Новости

В Липецкой области асфальт уложили в лужу и укатали легковушкой

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Жительница города Лебедянь Липецкой области опубликовала видео неоднозначной работы дорожных строителей.

На кадрах видно, что рабочие уложили асфальтовую смесь в лужу. После этого по асфальту проезжает легковой автомобиль.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Летом была яма, а зимой начали асфальт закладывать. Автомобиль прикатывает, как каток», — сказала женщина.

При этом несколько дорожников наблюдают за процессом.

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