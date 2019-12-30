12:56 (мск), источник: РИА Новости
В Липецкой области асфальт уложили в лужу и укатали легковушкой
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Жительница города Лебедянь Липецкой области опубликовала видео неоднозначной работы дорожных строителей.
На кадрах видно, что рабочие уложили асфальтовую смесь в лужу. После этого по асфальту проезжает легковой автомобиль.
«Летом была яма, а зимой начали асфальт закладывать. Автомобиль прикатывает, как каток», — сказала женщина.
При этом несколько дорожников наблюдают за процессом.