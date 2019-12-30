Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Чем нам запомнился уходящий год (видео)Вспоминаем самые важные и интересные события в России и мире
Фоторепортажи
18Свой путь: через Крымский мост пошли пассажирские составы
12Самолет авиакомпании Bek Air упал недалеко аэродрома Алма-Аты
13:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи Сети нашли советского малыша Йоду (фото)

И как мы раньше не замечали.

Малыш Йода (Baby Yoda) из диснеевского сериала «Мандалорец» стал одним из самых популярных персонажей конца 2019 года. Но пользователи русскоязычного Twitter вспомнили, что милое существо с большими ушами изначально появилось в СССР, и звали его Чебурашка.

Один из пользователей Twitter сделал большую подборку сравнений Чебурашки и малыша Йоды. И они действительно оказались очень похожи.

Екатерина Гура

Читайте также
Задержанные признались в подготовке терактов в Петербурге
Военный признал вину в издевательствах над Шамсутдиновым
В Липецкой области асфальт уложили в лужу и укатали легковушкой
Квинтон Джексон отреагировал на слухи о сдаче боя Емельяненко
Фотогалерея: самые красивые и интересные снимки 2019 года
Грустный праздник: кому успели испортить Новый год
Здоровье
5 смертельных опасностей новогодней ночи Зимние каникулы — это не только волшебное, но и самое рискованное время года.
Hi-Tech
Самый популярный iPhone XR подешевел до минимума Отличное предложение перед Новым годом
Кино
71-летняя Наталья Седых повторила образ Настеньки из «Морозко» Актриса пришла в студию к Андрею Малахову
Авто
Hyundai и Kia отзывают 640 000 автомобилей Основные причины кампании — нестабильная работа двигателя и сбои в системе предотвращения лобовых столкновений
Новости партнеров
Не оставляйте сумки в камере хранения магазина, и вот почему
Целый праздник в аэропорту Домодедово
Названы сроки выплат январских пенсий
Особенный год. Проекты, которые порадуют жителей
Популярные темы на «Детях»
не хочу справлять новый год с родителями 256
Жадность не порок Или счёт жене. 203
Вот такой новогодний подарочек. 194
День Рождения Верочки 126
Леди
Домашнее насилие, развод и еще 7 самых обсуждаемых тем 2019 года Уважаемые читатели, представляем вашему вниманию рейтинг тем, составленный вами самими!
Дом
Что надо выбросить из дома перед Новым годом
Пять мифов о жизни в центре Москвы
3 ситуации, когда не стыдно передаривать подарки
Почему нужно дружить с соседями
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь