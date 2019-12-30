cheburaska as baby yoda: a thread pic.twitter.com/3Ww6aRn8BB— дурдом какой-то ? (@kemovriz) December 29, 2019
13:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пользователи Сети нашли советского малыша Йоду (фото)
И как мы раньше не замечали.
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И как мы раньше не замечали.
Малыш Йода (Baby Yoda) из диснеевского сериала «Мандалорец» стал одним из самых популярных персонажей конца 2019 года. Но пользователи русскоязычного Twitter вспомнили, что милое существо с большими ушами изначально появилось в СССР, и звали его Чебурашка.
cheburaska as baby yoda: a thread pic.twitter.com/3Ww6aRn8BB— дурдом какой-то ? (@kemovriz) December 29, 2019
Один из пользователей Twitter сделал большую подборку сравнений Чебурашки и малыша Йоды. И они действительно оказались очень похожи.
December 29, 2019
December 29, 2019
December 29, 2019
December 29, 2019
December 29, 2019
December 29, 2019
Екатерина Гура