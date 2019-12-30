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14:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Самую красивую в мире женщину признали главной звездой Instagram

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой в мире женщиной, получила титул главной звезды соцсетей 2019 года.

Итоги голосования жюри и пользователей интернета появились на портале Models.com.

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Так, согласно информации на сайте, самой влиятельной женщиной в Instagram и Twitter индустрия считает супермодель Беллу Хадид. Читатели же ресурса отдали первое место ее коллеге, британской топ-модели и актрисе Наоми Кэмпбелл.

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Второе место разделили популярная плюс-сайз-модель Эшли Грэм, за которую проголосовало жюри, и Белла Хадид — по мнению пользователей, она должна была уступить Наоми Кэмпбелл.

На звание звезды соцсетей претендовали 20 знаменитостей. В их числе — сестра Беллы Хадид Джиджи, российская супермодель Ирина Шейк, а также модели Адриана Лима, Кендалл Дженнер, Кайя Гербер, Винни Харлоу, Хейли Бибер и другие.

В октябре внешность Беллы Хадид признали идеальной, а саму модель назвали самой красивой женщиной мира. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лица знаменитостей, в частности 23-летней модели, с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

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