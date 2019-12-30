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15:33 (мск), источник: РИА Новости

На МКС нарядили новогоднюю елку

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Экипаж МКС нарядил елку и подготовился к встрече Нового года, говорится в сообщении Роскосмоса в Facebook.

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«Экипаж Международной космической станции уже нарядил ёлку на борту, украсил модули и готовится встретить Новый год!» — говорится в записи.

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Она сопровождается изображением прикрепленного к стене МКС плаката с елкой и летящей через модуль маленькой новогодней елью. Рядом с плакатом висит сетка с апельсинами.

В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.

Ранее «Прогресс МС-13» для праздничного новогоднего стола доставил космонавтам оливки и маслины, фисташки, финики, кедровые орешки, фундук, шоколад и конфеты, консервированные томаты и сладкий перец, а также свежие яблоки, грейпфруты, апельсины, лимоны.

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