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17:53 (мск), источник: BBC News Русская служба

Отец Греты Тунберг: она-то счастлива, а мне тревожно

Отцу экоактивистки Греты Тунберг не нравится, что его дочь стала одной из самых известных фигур в борьбе с глобальным изменением климата.

Сванте Тунберг считает, что ей не следовало прогуливать школьные занятия, чтобы участвовать в акциях протеста.

По его словам, Грета ощущает себя намного счастливее, став активистом, но ее расстраивает ненависть недоброжелателей.

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Пугающие симптомы

В интервью Би-би-си он сказал, что его дочь три или четыре года жила в депрессии. «Она перестала разговаривать… перестала ходить в школу», — отметил он.

Тунберг рассказал, что в какой-то момент Грета начала отказываться от еды, и это стало кошмаром для отца.

Тогда Сванте Тунберг решил, что нужно что-то менять, и начал проводить больше времени с Гретой и ее младшей сестрой Беатой.

Мать девочек, оперная певица и бывшая участница конкурса «Евровидение» Малена Эрнман, отказалась от выступлений и тоже начала проводить больше времени с семьей.

Родители обратились за помощью к врачам. Четыре года назад Грете диагностировали синдром Аспергера.

Новый смысл

Члены семьи заинтересовались проблемами защиты окружающей среды, а для Греты идея борьбы за экологию начала приобретать все больший смысл.

При этом она называла лицемерами своих родителей, приверженных правозащитной деятельности.

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«Грета сказала, права каких людей вы отстаиваете, если для вас вопрос климата не такой насущный?» — рассказал Тунберг.

Экоактивизм ради дочери

Родители Греты решили поменять привычки, чтобы сократить свое негативное воздействие на природу.

Например, ее мать перестала летать на самолетах, а отец стал веганом. Девочку эти изменения буквально окрылили, отметил Тунберг.

Он пересек океан на парусной яхте вместе с дочерью, которая приняла участие в саммитах ООН по климату в Нью-Йорке и Мадриде.

Грета отказалась от перелетов, поскольку самолеты выделяют большое количество углекислого газа.

«Я все это делал, и я знал, что это правильно… Но я делал это не из соображений сохранения климата, я делал это, чтобы спасти своего ребенка», — признался Тунберг.

«У меня две дочери, и, откровенно говоря, они самое ценное, что у меня есть. Я хочу, чтобы они были счастливы», — добавил он.

Он сказал, что благодаря своему увлечению экоактивизмом Грета изменилась и стала очень счастлива.

Вы, возможно, считаете ее необычной, потому что она особенная и знаменитая, и т. д. Но для меня она теперь стала обычным ребенком — она может делать все, что делают другие. Она пританцовывает, много смеется, нам весело вместе. Сейчас ей очень хорошо.
Сванте Тунберг

После того, как Грета прогуляла школу ради акции протеста, видео с которой стало вирусным в интернете, у нее появилось много недоброжелателей, которые не хотят менять свои привычки ради спасения окружающей среды, объяснил Тунберг.

Вернуться в школу

Ранее девочка рассказывала, что ее критикуют за внешность, одежду, поведение и отличие от других.

Ее отец сказал, что его особенно беспокоят фейковые новости, а также все то, что люди пытаются сфабриковать о ней, результатом чего становится ненависть.

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Но он добавил, что его дочь воспринимает критику очень хорошо.

«Честно говоря, я не знаю, как у нее получается, но она часто смеется. Ей все это кажется забавным», — говорит он.

Тунберг надеется, что в будущем внимание к его семье пойдет на убыль. По его мнению, Грета хочет вернуться в школу.

Он добавил, что, поскольку Грете скоро исполнится 17 лет, ему больше не придется сопровождать ее в путешествиях.

«Если я ей понадоблюсь там, я постараюсь быть с ней, — сказал он. — Но я думаю, что она будет все чаще и чаще справляться сама, и это здорово».

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