Невеста потребовала у свадебного фотографа вернуть деньги в случае развода

Фотограф опубликовал скриншот электронного письма невесты и пояснил, что не готов работать на таких условиях. «Свадьба пройдет в июне в Лондоне. Бюджет — 1,5 тысячи фунтов (121,9 тысячи рублей — прим. “Ленты.ру”)», — подписал он.
По запросу заказчицы, фотограф должен вернуть деньги за свадебную съемку, если она разведется с мужем.
Она пояснила, что после развода фотографии ей больше не понадобятся.
«Пожалуйста, дайте знать, если у вас в контракте есть такая оговорка, или вы можете ее включить. Спасибо!» — заключила невеста.
Публикация стала вирусной и собрала сотни комментариев. «Кто вообще согласится на это? — возмущались одни. — Это полное безумие». «То есть за твою неспособность сохранить брак должны расплачиваться люди, которым ты заплатила за фотографии на свадьбе?» — негодовали другие. «А церковь должна подписывать такой же контракт? Или флорист? Или пекарь?» — иронизировали третьи.