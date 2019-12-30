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16:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Невеста потребовала у свадебного фотографа вернуть деньги в случае развода

В Великобритании невеста потребовала от потенциального свадебного фотографа возместить деньги в случае ее развода. Эта история размещена на портале Reddit.

Источник: CC0/yrcca

Фотограф опубликовал скриншот электронного письма невесты и пояснил, что не готов работать на таких условиях. «Свадьба пройдет в июне в Лондоне. Бюджет — 1,5 тысячи фунтов (121,9 тысячи рублей — прим. “Ленты.ру”)», — подписал он.

По запросу заказчицы, фотограф должен вернуть деньги за свадебную съемку, если она разведется с мужем.

Она пояснила, что после развода фотографии ей больше не понадобятся.

«Пожалуйста, дайте знать, если у вас в контракте есть такая оговорка, или вы можете ее включить. Спасибо!» — заключила невеста.

Публикация стала вирусной и собрала сотни комментариев. «Кто вообще согласится на это? — возмущались одни. — Это полное безумие». «То есть за твою неспособность сохранить брак должны расплачиваться люди, которым ты заплатила за фотографии на свадьбе?» — негодовали другие. «А церковь должна подписывать такой же контракт? Или флорист? Или пекарь?» — иронизировали третьи.

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