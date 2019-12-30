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19:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Скворцова: россияне стали жить на полгода дольше

Продолжительность жизни россиян за первые 10 месяцев 2019 года выросла на полгода по сравнению с 2018 годом, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в интервью на телеканале «Россия 24». По ее словам, этот показатель еще может вырасти, когда будут подведены итоги всего этого года.

Источник: РИА "Новости"
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«По итогам года главное, чего удалось достичь — это существенно удлинить продолжительность жизни россиян. По данным первых 10 месяцев, пока мы имеем предварительные данные, это 73,4 года, это больше на полгода, чем было по результатам 2018 года благодаря тому, что число смертей сократилось более чем на 29 тыс.», — сказала госпожа Скворцова. По ее словам, также удалось достичь минимальных показателей младенческой, детской смертности и смертности от туберкулеза.

В 2018 году, по оценкам Минздрава, средняя продолжительность жизни в России составила 72,9 года, достигнув своего исторического максимума.

Напомним, Росстат опубликовал демографический прогноз, рассчитанный до 2035 года. Низкий вариант прогноза предполагает, что за 16 лет численность населения снизится со 146 млн до 134,2 млн человек. Согласно среднему прогнозу, население сократится до 142,9 млн, согласно высокому — увеличится до 150,1 млн.

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В октябре премьер-министр Дмитрий Медведев обсудил исполнение нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» с главами регионов. Глава правительства заявил о подтасовке данных о смертности в ряде субъектов.

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