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04:54 (мск), источник: Известия

Большинство южнокорейцев при опросе назвали свою страну «адом»

Большинство молодых южнокорейцев назвали свою страну «адом» и заявили о желании уехать. Об этом пишет газета The Hankyoreh со ссылкой на результаты социологического исследования.

Источник: РИА "Новости"

Так, «адом» считают страну восемь из десяти южнокорейцев в возрасте от 19 до 34 лет, еще 75% заявили, что надеются уехать. При этом уровень тревожности среди женщин выше, чем у мужчин.

В то же время близкие значения были показаны и в группе представителей старшего поколения (от 35 до 59 лет). В ней 64% рассматривали Южную Корею как «ад», а о своем желании уехать сообщили 65%.

В ходе исследования были проанализированы данные 5 тыс. южнокорейцев от 19 до 59 лет. Погрешность составляет 5%. Данные были представлены на 119-м форуме по гендерному равенству Корейского института развития женщин (KWDI). Это правительственный исследовательский центр при канцелярии премьер-министра.

Ранее стало известно, что американская молодежь охотнее предпочла бы жить при социализме, а не при капитализме. Так, 44% жителей США видят больше плюсов в социализме, за капитализм выступают 42% американских граждан, говорится в опросе компании YouGov.

При этом 7% и вовсе высказались за коммунизм. Эксперты объясняют это тем, что люди «поколения тысячелетия» чувствуют себя обделенными — 53% респондентов убеждены, что экономика США «работает против них».

В ноябре опрос, проведенный для российского агентства Sputnik французской компанией IFop, показал разочарование жителей Запада в либерализме.

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