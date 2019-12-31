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07:51 (мск), источник: Известия

Европе предрекли климатическую катастрофу

Исследователи из Гронингенского университета в Нидерландах заявили, что уже в этом столетии северо-атлантическое течение может изменить направление, пишет портал EurekAlert.

Источник: РИА "Новости"

Специалисты считают, что это может спровоцировать сильное похолодание в Европе, поскольку именно это течение позволяет сохранять относительно мягкий климат в Северной Атлантике.

По мнению ученых, причиной перемены течения может стать таяние льдов в Гренландии и увеличение количества осадков.

Специалисты оценивают вероятность подобного развития событий в 15%, однако они признают, что построенная модель не учитывает влияние таяния льдов в Арктике, что только повысило бы угрозу этих изменений.

Ранее в декабре Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал предпринимателей активно включаться в борьбу с климатическими изменениями.

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