07:51 (мск), источник: Известия
Европе предрекли климатическую катастрофу
Исследователи из Гронингенского университета в Нидерландах заявили, что уже в этом столетии
Специалисты считают, что это может спровоцировать сильное похолодание в Европе, поскольку именно это течение позволяет сохранять относительно мягкий климат в Северной Атлантике.
По мнению ученых, причиной перемены течения может стать таяние льдов в Гренландии и увеличение количества осадков.
Специалисты оценивают вероятность подобного развития событий в 15%, однако они признают, что построенная модель не учитывает влияние таяния льдов в Арктике, что только повысило бы угрозу этих изменений.
Ранее в декабре Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал предпринимателей активно включаться в борьбу с климатическими изменениями.