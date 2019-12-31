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05:21 (мск), источник: РИА Новости

Сюткин пообещал отомстить Шнурову за его высказывания

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Певец Валерий Сюткин пообещал «ответочку» Сергею Шнурову на его высказывания про возраст артиста.

Источник: РИА Новости

Ранее в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале Шнуров пошутил про Сюткина, заявив, что тот «оставляет за собой много песка», однако при этом является «замечательным человеком».

«Конечно, не оставим без ответа. Я затаил интеллигентное хамство, так что он 1 января получит по полной программе. Прямо в прямом эфире финала “Голоса”. Это наши с Сережей отношения художественные, потому отвечать буду лично я, а не мои ученики. В жизни мы понимаем друг друга с полуслова. А вот в эфире двинем», — сказал Сюткин в беседе с телеграм-каналом «Подъем».

Артист напомнил, что еще в полуфинале «Голоса», состоявшемся в минувшую пятницу, он пообещал, что не оставит без ответа слова Шнурова. По словам Сюткина, он не будет «распыляться по мелочам», а сделает все «одним залпом».

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