09:59 (мск), источник: РИА Новости
Нарколог рассказал, как правильно пить в новогоднюю ночь
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Заведующий дневного наркологического стационара Московского
Он объяснил это тем, что напитки отличаются крепостью и содержанием сахара, а также качеством.
По словам нарколога, стоит остановить выбор на одном напитке и в течение празднования не менять его и не смешивать с другими.
«Тогда вероятность развития осложнений разного рода — соматических и психических — уменьшается», — пояснил Кубарев.
Кроме того, он подчеркнул, что любое смешивание алкогольных напитков опасно, так как сложно предсказать, как оно подействует.
Нарколог также развеял миф о повышении градуса при смешивании алкогольных напитков, назвав такой подход заблуждением.
Употребление алкоголя с газировками, как пояснил Кубарев, увеличивает риск развития панкреатита и острого холецистита.