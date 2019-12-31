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15:16 (мск), источник: Интерфакс

Голикова назвала многодетные семьи «фишкой» России

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU — Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что большое число детей в семье — отличительная черта, характеризующая традиционное российское общество.

Источник: РИА "Новости"

«В России всегда была большая патриархальная такая семья, семья, в которой было много детей, и это было большим счастьем. И, в общем, мне кажется, что для России это вот такая, если можно сказать, фишка, если есть семья, в которой все-таки два-три ребенка», — сказала Голикова в интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК).

По ее словам, курс на увеличение числа детей в семьях нужен стране.

«Это очень важно, мне кажется, для страны в целом, для населения, для самоутверждения страны», — сказала Голикова.

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