15:16 (мск), источник: Интерфакс
Голикова назвала многодетные семьи «фишкой» России
Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU —
«В России всегда была большая патриархальная такая семья, семья, в которой было много детей, и это было большим счастьем. И, в общем, мне кажется, что для России это вот такая, если можно сказать, фишка, если есть семья, в которой
По ее словам, курс на увеличение числа детей в семьях нужен стране.
«Это очень важно, мне кажется, для страны в целом, для населения, для самоутверждения страны», — сказала Голикова.