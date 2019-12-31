12:47 (мск), источник: РИА Новости
Новый Год в стиле Гэтсби в Завидово не будут проводить за счет бюджета
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Новогодние мероприятия, организуемые ФГУП «Главное
Ранее на сайте госзакупок появился тендер «на оказание услуг по организации и проведению празднования новогодней ночи в филиале ГлавУпДк при МИД России в комплексе отдыха «Завидово». В тендере говорилось, что новогодняя вечеринка «должна быть выдержана в стиле начала 20-х годов ХХ века в США», при этом предполагалось «создание атмосферы блистательной вечеринки в усадьбе Джея Гэтсби». Некоторые СМИ утверждали, что на организацию вечеринки МИД потратит 2,5 млн рублей.
«ГлавУпДК при МИД России (инициатор проведения закупки) — является коммерческим предприятием, среди филиалов которого — загородные отели «Завидово» и «Москоу Кантри Клаб», — говорится в комментарии предприятия.
«Расходы на проведение новогодних мероприятий связаны с необходимостью организации соответствующей праздничной программы для гостей — частных лиц, покупающих путевки в комплекс отдыха “Завидово”. Данное мероприятие не проводится за счет бюджетных средств МИД России», — подчеркнули в ГлавУпДК.
В ведомстве также предложили ознакомиться с ценами и программой на праздничный новогодний заезд. Там также отметили, что «для гостей комплекса отдыха “Завидово” праздник начался еще 29 декабря — со встречи с настоящим Дедом Морозом из Великого Устюга».
Джей Гэтсби — главный герой романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби», миллионер и владелец роскошного особняка, где часто проводятся экстравагантные вечеринки.