Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Главный тест года: отличите настоящие новости от выдуманныхВ 2019-м выходило много забавных и даже невероятных новостей. На их основе мы подготовили тест, где часть вопросов составлена по выдуманным событиям
Фоторепортажи
14Католики всего мира встретили Рождество
27Кого мы потеряли в 2019 году
13:11 (мск), источник: ТАСС

ВЦИОМ: россияне назвали главные блюда на новогоднем столе

Согласно результатам опроса, это «Оливье» и «Селедка под шубой».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что наиболее популярными блюдами на новогоднем столе у россиян будут салат «Оливье» (73%), мандарины (65%) и салат «Селедка под шубой» (60%). Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные во вторник на сайте центра.

Новость
ВЦИОМ рассказал, что россияне хотели бы попросить у Деда Мороза

Согласно материалам опроса, россияне также планируют поставить на стол холодец (38%), икру (31%), оливки (23%), салаты «Цезарь» (18%) и «Греческий» (15%), заливную рыбу (15%), креветки (11%) и другие блюда. В то же время 5% респондентов затруднились ответить на вопрос, еще 4% участников опроса не знают, будут ли готовить или пойдут в гости или ресторан.

Более половины россиян (56%) отметили, что в новогоднюю ночь выпьют шампанского, этот показатель уменьшился на 16% по сравнению с 2009 годом (72%). Россияне также будут пить вино (21%), водку (15%), коньяк (13%). Еще 52% опрошенных планируют пить безалкогольные напитки.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 17 декабря среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Ушедшие в 2019 году
Хайп, постправда и лайфлоггинг. Что все это значит?
Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Пассажиров норильского автобуса полчаса заметало снегом в салоне
Коллекция: главные итоги 2019 года
Европе предрекли климатическую катастрофу
«Время Барби прошло»: откровения руководителей брачных агентств
Здоровье
5 смертельных опасностей новогодней ночи Зимние каникулы — это не только волшебное, но и самое рискованное время года.
Hi-Tech
Какие смартфоны перестанут поддерживать WhatsApp в 2020 году Кому стоит переживать
Кино
71-летняя Наталья Седых повторила образ Настеньки из «Морозко» Актриса пришла в студию к Андрею Малахову
Авто
Автоиндустрия «десятых»: закат дизелей, прорыв Китая и «шеринг» Самое главное, что произошло в автомобильной сфере в 2010-2019 годах
Новости партнеров
Арбузы напрямую связаны с раком: врачи сделали важное заявление
"У нее нет онкологии": врачи ошиблись с диагнозом Заворотнюк
Лазарев наконец раскрыл тайну своего одиночества
Не оставляйте сумки в камере хранения магазина, и вот почему
Gnezdo.ru
6 маникюров, которые выдают женщину со вкусом
Мужу Собчак сообщили неприятное известие
В России нельзя обороняться с оружием. Почему
6 женских секретов, которые обожают мужчины
Леди
Идеальный Новый год: женская версия Блогер и журналист Алина Фаркаш рассуждает о том, почему стоит поблагодарить судьбу за все такие разные новогодние вечеринки.
Дом
Что надо выбросить из дома перед Новым годом
Пять мифов о жизни в центре Москвы
3 ситуации, когда не стыдно передаривать подарки
Почему нужно дружить с соседями
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь