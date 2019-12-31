14:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Иранский фотограф снимает невероятные узоры в восточных дворцах и мечетях
Просто захватывает дух.
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Просто захватывает дух.
Фотограф из Ирана Фатеме Хосейн Агей делает завораживающие снимки, демонстрирующие сложные узоры внутри древних зданий по всей стране.
В основном она снимает мечети в иранском городе Исфахан, который известен своими
Хосейн Агей часто снимает снизу вверх, показывая завораживающие узоры и картины, демонстрирующие всю красоту и масштаб росписей под крышами и куполами.
По словам фотографа, своими снимками она надеется передать красоту исторической архитектуры Ирана.
Екатерина Гура