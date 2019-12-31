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16:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Стюардессы лучших авиакомпаний в мире назвали любимые самолеты

Стюардессы нескольких авиакомпаний, в том числе American Airlines, Delta Air Lines и United Airlines, признанных лучшими в мире, назвали любимые самолеты, которые они предпочитают для перелетов. Об этом пишет Business Insider.

Источник: Reuters

Так, например, бортпроводники упомянули Airbus 321 из-за его крупных размеров; оборудованный телевизорами и электрическими розетками Airbus A319, Boeing 787 Dreamliner с масштабной кухонной зоной, а также Delta Airbus A320, в котором благодаря особой комплектации салона пассажиры могут размещаться с большим комфортом.

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Кроме того, некоторые сотрудники авиакомпаний рассказали о новом и просторном Embraer E175 и Airbus A330, «позволяющем свободно заниматься всем необходимым»; Bombardier CRJ700, в котором, по мнению собеседников издания, проще знакомиться с попутчиками, и, наконец, крупном Boeing 777−300ER с широким фюзеляжем и удачным дизайном.

Ранее в декабре стюардесса авиакомпании Emirates, также признанной одной из самых лучших в мире, раскрыла секреты того, как сделать путешествие на самолете более комфортным. В частности, она советует пассажирам заранее позаботиться о собственном досуге на время перелета — скачать фильмы, музыку и книги на портативные устройства.

10 мая компания AirHelp представила рейтинг самых лучших аэропортов и авиакомпаний. Исследование учло отзывы 40 тысяч клиентов в 40 странах и основывалось на данных нескольких коммерческих поставщиков. Лидерами списка стали Qatar Airways, American Airlines и Aeromexico. Также лучшими признаны SAS Scandinavian Airlines, Qantas, LATAM Airlines, WestJet, Luxair, Delta Air Lines и United Airlines.

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