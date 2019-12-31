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18:37 (мск), источник: РИА Новости

Рогозин назвал заслуги Илона Маска преувеличенными

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин считает, что заслуги Илона Маска (SpaceX) и Джеффа Безоса (Blue Origin) преувеличены, а российская космонавтика показывает результаты ничуть не хуже.

Источник: РИА Новости

«Мы ничем не хуже, в некоторых вещах даже лучше», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Рогозин отметил, что относится к их заслугам с уважением.

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«Я скептически высказывался не по поводу деятельности Маска или Безоса, а по поводу ребячьего восторга, этих сект “Свидетелей Илоновых”», — сказал он.

Такие люди, по его словам, преувеличивают заслуги западных конкурентов «Роскосмоса». По его словам, возвращение ступеней ракет выглядит эффектно, но СССР несколько десятилетий назад в автоматическом режиме вернул из космоса «Буран».

В октябре Рогозин заявлял, что презентация многоразового корабля Starship, проведенная Маском, не впечатлила его. По его словам, технические специалисты «Роскосмоса» сказали, что техническая реализуемость проекта составляет 20%. «Все остальное — белый шум», — отмечал глава «Роскосмоса».

До этого Рогозин похвалил Маска за то, что тот расшевелил «Роскосмос». По словам Рогозина, появление компании SpaceX заставило «почивавший на лаврах» «Роскосмос» начать разработку новых ракет.

Первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Юрий Урличич заявлял в ноябре, что «некоторые товарищи» запрещают ему на официальных мероприятиях цитировать Илона Маска.

Герой России, космонавт Геннадий Падалка заявил в интервью РИА Новости в понедельник, что команда Илона Маска напоминает команду выдающегося советского конструктора Сергея Королева, где работали молодые инженеры, которые не боялись творить, рисковать и брать на себя ответственность. «Илон Маск — мечтатель-романтик, он не только сам влюблен в космос, но и заражает своей любовью всех окружающих», — сказал космонавт, который остается мировым рекордсменом по суммарному пребыванию в космосе (878 суток) за пять полетов.

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