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02:55 (мск), источник: Известия

Эндокринолог рассказала о лучшем новогоднем завтраке

Специалист Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Лариса Савельева дала рекомендации о завтраке после новогоднего застолья.

По словам специалиста, главное после праздника — не перегружать организм. Поэтому на завтрак и обед лучше всего доесть оставшиеся салаты, а также погулять на свежем воздухе.

Если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то лучше на следующий день устроить организму разгрузку.
Лариса Савельева
(цитата по RT)

По словам Савельевой, лучше всего для этого подойдет кефир, каша на обезжиренном молоке или на воде, а также куриный бульон.

Кроме того, не будет лишним уменьшить количество жирных, жареных и копченых продуктов, заменив их фруктами, овощами и легкими салатами.

Ранее, 30 декабря, врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала об основных методах борьбы с похмельем.

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