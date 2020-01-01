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05:59 (мск), источник: Аргументы и факты

Луна в опасности. Как СССР и США готовили атомный удар по спутнику Земли

В 1902 году пионер мировой кинофантастики Жорж Мельес выпустил немую картину «Путешествие на Луну». Вдохновившись романами Жюля Верна и Герберта Уэллса, Мельес по собственному сценарию снял на эту тему фарсовую комедию.

Самый известный кадр из «Путешествия на Луну» — снаряд, попадающий спутнику Земли в глаз.

Мельес оказался почти провидцем. Спустя несколько десятилетий, на заре космической эры, первые покорители Луны действительно едва не искалечили ее при помощи боеприпаса. Вот только речь шла не о снаряде, а об атомной бомбе.

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Лайка вместо бомбы и 1000 бутылок от французского винодела

Полет первого советского спутника Земли, запущенного 4 октября 1957 года, потряс мир. Одни были в восторге, а другие, прежде всего американцы, не на шутку испугались. Пошли даже слухи, что к сорокалетию революции 7 ноября 1957 года Советы готовят нечто грандиозное. Например, взрыв атомной бомбы на Луне.

Дело в том, что на 7 ноября в том году выпадало лунное затмение, и авторы предположения считали, что русские не упустят шанса еще раз потрясти мир.

В СССР поступили иначе: 3 ноября 1957 года «Спутник-2» поднялся на орбиту с первым живым существом, собакой Лайкой. Никакого взрыва на Луне 7 ноября не произошло.

Американцы не ошиблись в одном: в этот момент в Советском Союзе активно разрабатывалась лунная программа.

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В январе 1958 года будущий президент Академии наук СССР Мстислав Келдыш и главный конструктор Сергей Королев направили в ЦК КПСС свои предложения по экспериментам, связанным с Луной.

Проект под кодовым названием Е-1 предполагал столкновение космического аппарата с Луной, проект Е-2 предусматривал облет Луны, проект Е-3 — фотографирование обратной стороны спутника Земли.

Е-1 был реализован станцией «Луна-2» в сентябре 1959 года, с Е-2 и Е-3 справилась «Луна-3». Кстати, за снимок обратной стороны Луны французский винодел Анри Мэр, поспоривший с советским консулом о том, что это невыполнимая задача, отправил Академии наук СССР 1000 бутылок шампанского.

Затея академика Зельдовича

Но был еще и проект Е-4, предложенный одним из создателей советской атомной бомбы Яковом Зельдовичем.

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Зельдович предложил послать на Луну станцию с атомным зарядом. По его мнению, атомный взрыв доказал бы всем, что СССР не блефует, а действительно осуществляет полеты к Луне. Кроме того, благодаря мощному взрыву, который поднял бы большое облако лунного вещества, можно было бы спектрально проанализировать состав лунной поверхности с помощью земных телескопов.

К проекту Е-4 отнеслись весьма серьезно. Команда Королева даже создала макет корабля, который должен был стать носителем «лунной бомбы».

Однако сомнений было очень много. А если станция не улетит, а упадет сразу после старта на территории СССР? Или, что ничуть не лучше, на территории другого государства? Был еще вариант, что аппарат застрянет на земной орбите и получится неуправляемая летающая бомба, грозящая вернуться на Землю по принципу «на кого бог пошлет».

В итоге проект, по сути, закрыл его инициатор.

Сделав подробные расчеты, Яков Зельдович пришел к выводу, что длительность и яркость вспышки в вакууме может оказаться недостаточной для её фоторегистрации с Земли.

А раз так, то и рисковать совершенно незачем.

«Проект А 119»

Между тем практически параллельно ту же идею прорабатывали в США. Организация Armour Research Foundation (ARF) на базе Иллинойсского технологического института разрабатывала планы атомного взрыва на Луне. Мотивация та же самая: доказать всему миру, что Соединенные Штаты обладают технологиями, которых нет у других. И, разумеется, утереть нос Советам.

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«Проект А 119» предполагал запуск при помощи ракеты-носителя боеголовки W25 мощностью 1,7 килотонны и подрыв ее на неосвещенной стороне Луны вблизи линии терминатора. Пылевое облако, образованное взрывом, поднялось бы на значительную высоту и попало бы под лучи Солнца, благодаря чему его можно было бы увидеть с Земли.

Проект, разрабатывавшийся при поддержке ВВС, был свернут в 1959 году. Американцы рассуждали ровно так же, как и их советские коллеги: ну, а если боеголовка поведет себя нештатно, упав прямо на один из американских городов? Или исключительно по своей воле возьмет, да и спикирует на Москву?

Руководитель проекта Леонард Рейфель привел еще один серьезный довод против.

Удар атомным зарядом по Луне может вызвать ее радиоактивное заражение, что обещало в будущем большие проблемы в реализации пилотируемых полетов к спутнику Земли.

Неопровержимые доказательства

В общем, Луну пощадили. А подписанные в 1960-х годах международные договоры ввели полный запрет на ядерные испытания в космическом пространстве, на Луне или любом другом небесном теле.

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Интересно, что ряд ветеранов советской космической программы вообще отвергают существование проекта Е-4. Но один из ближайших сподвижников Королева, конструктор Борис Черток, в своей книге воспоминаний «Ракеты и люди», писал: «Третий, Е-3, самый экзотический, — доставка на Луну и подрыв на ее поверхности атомной бомбы — был предложен академиком Зельдовичем. Е-4 куда-то провалился в нашей номенклатуре… Программа Е-3 была придумана исключительно для бесспорного доказательства нашего попадания в Луну. Предполагалось, что атомный взрыв при ударе о Луну будет сопровождаться такой световой вспышкой, что ее легко зафиксируют все обсерватории, которые будут иметь возможность в этот момент наблюдать Луну. Мы изготовили даже макет лунного контейнера с макетным атомным зарядом. Он, подобно морской мине, весь был утыкан штырями взрывателей, чтобы гарантировать взрыв при любой ориентации контейнера в момент удара о поверхность… Вскоре идея атомного взрыва на Луне была отвергнута самими атомщиками. Келдыш специально приехал к нам в ОКБ-1. Он был в отличном настроении. Зельдович, по его словам, сам отказался от своего предложения. Подсчитав длительность и яркость вспышки в безвоздушном пространстве, он усомнился в надежности ее фоторегистрации с Земли».

Как видим, Черток подтверждает, что проект действительно существовал, и разница лишь в номерах.

Схожая ситуация в США. Там власти в течение долгого времени отрицали, что атомный взрыв на Луне разрабатывался. Но в 2000 году о существовании проекта рассказал сам Леонард Рейфель, после «Проекта А 119» дослужившийся до поста руководителя НАСА.

Так что спутник Земли мог серьезно пострадать от чрезмерного человеческого рвения. Хорошо, что и советские, и американские ученые сумели вовремя остановиться.

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