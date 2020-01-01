06:14 (мск), источник: Известия
Делу время, потехе 8 дней: у кого каникул больше, чем у россиян
Россия — рекордсмен по длине новогодних каникул, но есть две страны, где отдыхают больше.
В России начались самые длинные в мире выходные. «Известия» выяснили, есть ли страны, где граждане отдыхают больше, как россиянам достались восемь нерабочих дней и почему за 320-летнюю историю Нового года 1 января было настоящим праздником только 91 раз.
В интернете можно найти несколько сравнений длины новогодних праздников в разных странах. По ним выходит, что Россия в
Ближе всего к нам украинцы. Они, как и россияне, отдохнут восемь дней, но с перерывом. Сначала четыре дня с 29 декабря по 1 января, а потом с 4 января по 7-е. Но для этого они выйдут на работу в субботу 28 декабря, а выходные 4 и 5 января, попавшие в первую неделю года, никак им не возместятся. В России они перенесутся на 4 и 5 мая.
В Казахстане отдыхать будут с 1 по 4 января. И выйдут на работу 5 января, в воскресенье. 3 января официально праздничным днем не является, и выходным днем пожертвовали в его пользу. После двух рабочих дней казахов ждет еще один выходной 7 января в честь Рождества. Оно не относится к официальным праздникам в стране, но является выходным в соответствии с ТК. Так что в Казахстане всего пять выходных в начале января. Столько же отдохнут белорусы: 1 и 2 января — выходные, потом два рабочих дня, в том числе суббота, и еще три дня отдыха, включая Рождество.
Новый год в России не всегда был таким затяжным. Больше того, он праздником стал относительно недавно. В 7208 году Петр I издал два указа.
Выходным днем 1 января стало только через два века — в 1897 году. Тогда был издан закон «О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях
Молодая российская власть в 1993 году вернула Рождеству статус праздника и выходного, а к нерабочему 1 января добавила 2-е. Так что, если считать 2020 год, страна отдыхала 1 января всего 91 раз.
Безразмерно увеличиваться январские выходные начали в 2005 году. Тогда вместо 1 и 2 января выходными
Разговоры о том, чтобы сократить новогодние праздники в России, идут с того самого 2005 года. Апеллируют в первую очередь к экономике, как Дмитрий Медведев в прошлом январе: «У нас праздники очень длинные, вы знаете, для экономики это плохо. Я как председатель правительства не могу этого не отметить, потому что 14 дней практически страна мало чего создает, но очень хорошо отмечает».
Есть разные подсчеты того, сколько теряет Россия
Второй аргумент — здоровье россиян. Беспокойство за него регулярно высказывает главный нарколог страны Евгений Брюн, который
Против заявлений чиновников говорит статистика, по которой россиянам с каждым годом всё больше нравится отдыхать. В 2009 году 24% россиян были рады 10-дневным выходным. Остальные, по данным компании Superjob, готовы были отдыхать меньше — от семи до трех дней. В 2013 году длинные праздники устраивали уже 70%, в 2015-м — 61% россиян. В 2018 году им были рады 66% опрошенных. И чем моложе были респонденты, тем больше среди них сторонников длинных новогодних каникул.
Справедливости ради, есть страны, где государственных праздников больше, чем в России. В нашей стране на государственном уровне отмечают 14 дат. В Аргентине 19.
Плюс там есть закон, по которому большинство общественных праздников переносятся на ближайший понедельник, чтобы получались длинные выходные. Так аргентинцы стимулируют туризм.
Но,
Реально больше россиян должны отдыхать только в Латвии. Это страна с 16 праздничными днями и 28 днями оплачиваемого отпуска. Но там, как в Аргентине, самая длинная последовательность нерабочих дней — четыре. Только в мае иногда бывает пять.
Игнат Шестаков