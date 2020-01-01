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06:14 (мск), источник: Известия

Делу время, потехе 8 дней: у кого каникул больше, чем у россиян

Россия — рекордсмен по длине новогодних каникул, но есть две страны, где отдыхают больше.

Источник: Известия

В России начались самые длинные в мире выходные. «Известия» выяснили, есть ли страны, где граждане отдыхают больше, как россиянам достались восемь нерабочих дней и почему за 320-летнюю историю Нового года 1 января было настоящим праздником только 91 раз.

Столько в Новый год отдыхают только украинцы

В интернете можно найти несколько сравнений длины новогодних праздников в разных странах. По ним выходит, что Россия в декабре-январе отдыхает меньше некоторых европейских стран. Например, Испании, Италии или Великобритании, где зимние каникулы длятся с 25 декабря до 4 января. Только все это неправда. В Англии официальные выходные как в прошлом, так и в будущем году приходятся на 25, 26 декабря и 1 января.

Новогодние праздники в России длиннее не только чем в Европе, но и во всех странах СНГ.
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Ближе всего к нам украинцы. Они, как и россияне, отдохнут восемь дней, но с перерывом. Сначала четыре дня с 29 декабря по 1 января, а потом с 4 января по 7-е. Но для этого они выйдут на работу в субботу 28 декабря, а выходные 4 и 5 января, попавшие в первую неделю года, никак им не возместятся. В России они перенесутся на 4 и 5 мая.

В Казахстане отдыхать будут с 1 по 4 января. И выйдут на работу 5 января, в воскресенье. 3 января официально праздничным днем не является, и выходным днем пожертвовали в его пользу. После двух рабочих дней казахов ждет еще один выходной 7 января в честь Рождества. Оно не относится к официальным праздникам в стране, но является выходным в соответствии с ТК. Так что в Казахстане всего пять выходных в начале января. Столько же отдохнут белорусы: 1 и 2 января — выходные, потом два рабочих дня, в том числе суббота, и еще три дня отдыха, включая Рождество.

Российскому Новому году 320 лет

Новый год в России не всегда был таким затяжным. Больше того, он праздником стал относительно недавно. В 7208 году Петр I издал два указа. Во-первых, отмечать смену года 1 января, а не 1 сентября. Во-вторых, считать годы от Рождества Христова. Так 7208 год превратился в 1699-й. И тут же отпраздновали наступивший 1700-й, учинив «некоторые украшения из древ и ветвей сосновых, елевых и можжевелевых».

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Выходным днем 1 января стало только через два века — в 1897 году. Тогда был издан закон «О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской промышленности». Но продлилось это недолго. После Октябрьской революции молодая советская власть Новый год вместе с Рождеством отменила. Новый год без выходного, но с елкой, вернула в 1937 году. А в 1947-м Верховный совет CCCP сделал 1 января выходным днем.

Молодая российская власть в 1993 году вернула Рождеству статус праздника и выходного, а к нерабочему 1 января добавила 2-е. Так что, если считать 2020 год, страна отдыхала 1 января всего 91 раз.

Безразмерно увеличиваться январские выходные начали в 2005 году. Тогда вместо 1 и 2 января выходными де-юре стали все дни с 1-го по 5-е, а де-факто — с учетом выходных дней и Рождества — по 10-е. В 2013 году каникулами официально стали восемь дней. Но за счет выходных дней в декабре несколько раз выходили те же 10.

Чиновники против каникул, россияне за

Разговоры о том, чтобы сократить новогодние праздники в России, идут с того самого 2005 года. Апеллируют в первую очередь к экономике, как Дмитрий Медведев в прошлом январе: «У нас праздники очень длинные, вы знаете, для экономики это плохо. Я как председатель правительства не могу этого не отметить, потому что 14 дней практически страна мало чего создает, но очень хорошо отмечает».

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Есть разные подсчеты того, сколько теряет Россия из-за фактически нерабочего января. Аналитик Крис Уифер, который работал в «Тройка Диалог» и Sberbank CIB, называл цифру в 62 млрд рублей, или 0,5% ВВП страны.

Второй аргумент — здоровье россиян. Беспокойство за него регулярно высказывает главный нарколог страны Евгений Брюн, который как-то пугал, что, если пить все праздники, отвалится печень. Геннадий Онищенко, еще будучи главой Роспотребнадзора, сказал: «Мы стоим на пороге декады ужаса, когда большинство граждан нашей страны будет предоставлено самим себе. А нет более страшного врага для нашего гражданина, чем он сам».

Перейдя в Госдуму, Онищенко запомнился словами про то, что новогодние поездки в южные страны — «это плохо для нашего организма и менталитета».

Против заявлений чиновников говорит статистика, по которой россиянам с каждым годом всё больше нравится отдыхать. В 2009 году 24% россиян были рады 10-дневным выходным. Остальные, по данным компании Superjob, готовы были отдыхать меньше — от семи до трех дней. В 2013 году длинные праздники устраивали уже 70%, в 2015-м — 61% россиян. В 2018 году им были рады 66% опрошенных. И чем моложе были респонденты, тем больше среди них сторонников длинных новогодних каникул.

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Больше праздников только в Аргентине и Латвии

Справедливости ради, есть страны, где государственных праздников больше, чем в России. В нашей стране на государственном уровне отмечают 14 дат. В Аргентине 19.

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Плюс там есть закон, по которому большинство общественных праздников переносятся на ближайший понедельник, чтобы получались длинные выходные. Так аргентинцы стимулируют туризм.

Но, во-первых, в Аргентине государственные праздники вместе с выходными никогда не тянутся дольше четырех дней. Во-вторых, оплачиваемый рабочий отпуск в Аргентине — 10 дней против 28 в России. Так что вместе с государственными праздниками получается всего 29 дней отдыха для работающих граждан. В России получается 42.

Реально больше россиян должны отдыхать только в Латвии. Это страна с 16 праздничными днями и 28 днями оплачиваемого отпуска. Но там, как в Аргентине, самая длинная последовательность нерабочих дней — четыре. Только в мае иногда бывает пять.

Игнат Шестаков

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