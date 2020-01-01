07:10 (мск), источник: Lenta.Ru
В российском городе сожгли символ года за 670 тысяч рублей
Фигуру мыши, которая стояла на центральной площади Владивостока, но была сбита автомобилистом, сожгли в новогоднюю ночь. Об этом сообщает издание PrimaMedia.
По информации издания, конструкция с символом года обошлась в 670 тысяч рублей. Местный водитель врезался в фигуру еще 14 декабря, после чего она упала. С тех пор и до новогодней ночи мышь лежала на центральной площади.
Обгоревший символ года обнаружили участники утреннего костюмированного забега утром 1 января. В