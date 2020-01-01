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11:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Дмитрий Дибров рассказал о любви россиян к цензуре на телевидении

Россиянам нравится цензура на телевидении, поскольку она дает им повод поругаться. Об этом заявил телеведущий Дмитрий Дибров, передает URA.RU.

Источник: РИА "Новости"

По словам Диброва, любовь к цензуре объясняется удовольствием, которое испытывают россияне, когда критикуют различные ограничения.

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«Это русский человек любит. Он любит ругаться на цензуру. Он же это делает все годы, все века. Одно удовольствие поругаться», — сказал ведущий.

Также он отметил, что телевидение не потеряет популярность в борьбе с интернетом, поскольку людям не всегда нравится право выбора. «Интернет — смотрение по своему желанию. А это не всегда людям-то и нравится. Они хотели бы, чтобы ими руководили. Тогда можно списать собственные грехи на хозяина», — заявил Дибров, добавив, что федеральные каналы важны для российского общества, поскольку «человек должен знать, что есть кто-то сильнее, чем он».

В ноябре 2019 года во время выступления в Новосибирске юморист Максим Галкин сказал, что российское телевидение подпало под цензуру. Он раскритиковал популярные программы, подчеркнув, что телеканалы не обращают внимания на российскую повестку, предпочитая освещать события на Украине. Высказывание комика вызвало большой резонанс.

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