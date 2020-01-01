11:26 (мск), источник: Lenta.Ru
Дмитрий Дибров рассказал о любви россиян к цензуре на телевидении
Россиянам нравится цензура на телевидении, поскольку она дает им повод поругаться. Об этом заявил телеведущий Дмитрий Дибров, передает URA.RU.
По словам Диброва, любовь к цензуре объясняется удовольствием, которое испытывают россияне, когда критикуют различные ограничения.
«Это русский человек любит. Он любит ругаться на цензуру. Он же это делает все годы, все века. Одно удовольствие поругаться», — сказал ведущий.
Также он отметил, что телевидение не потеряет популярность в борьбе с интернетом, поскольку людям не всегда нравится право выбора. «Интернет — смотрение по своему желанию. А это не всегда
В ноябре 2019 года во время выступления в Новосибирске юморист Максим Галкин сказал, что российское телевидение подпало под цензуру. Он раскритиковал популярные программы, подчеркнув, что телеканалы не обращают внимания на российскую повестку, предпочитая освещать события на Украине. Высказывание комика вызвало большой резонанс.