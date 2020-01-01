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11:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Таксидермист создал коллекцию рыб-монстров (фото)

Увидеть их можно в музеях.

Таксидермист, ведущий в соцсетях популярную страницу monster_fish_taxidermy, собрал большую коллекцию устрашающих обитателей рек и морей.

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Минога

«С раннего детства я интересовался монстрами, мумиями и рыбой. Когда мне исполнилось 20 лет, я решил объединить эти интересы и начал создавать мумифицированных монстров», — рассказал он.

С тех пор прошло 25 лет. Хобби мужчины превратилось в его профессию. Он работает таксидермистом и создает мумифицированные экспонаты для музеев и частных коллекций по всему миру.

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Полосатая зубатка
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Скумбриевидный гидролик
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Stomiidae
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Мерлуза
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Чёрная сабля-рыба
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Хаулиода
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Salminus brasiliensis

Анна Лысенко

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