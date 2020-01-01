11:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Таксидермист создал коллекцию рыб-монстров (фото)
Увидеть их можно в музеях.
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Увидеть их можно в музеях.
Таксидермист, ведущий в соцсетях популярную страницу monster_fish_taxidermy, собрал большую коллекцию устрашающих обитателей рек и морей.
«С раннего детства я интересовался монстрами, мумиями и рыбой. Когда мне исполнилось 20 лет, я решил объединить эти интересы и начал создавать мумифицированных монстров», — рассказал он.
С тех пор прошло 25 лет. Хобби мужчины превратилось в его профессию. Он работает таксидермистом и создает мумифицированные экспонаты для музеев и частных коллекций по всему миру.
Анна Лысенко