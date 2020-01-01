22:09 (мск), источник: Известия
Психолог назвала 12 способов справиться с новогодней депрессией
Несмотря на новогодние праздники, некоторые люди погружаются в так называемую новогоднюю депрессию, как правило,
«Усталость и эмоциональное выгорание от того, чем мы занимаемся, могут испортить Новый год: мысль о том, что через неделю опять то же самое, омрачает нам отдых», — цитирует ее «Росбалт».
Пикулева предложила 12 приемов, как улучшить настроение.
Первый способ — найти «три нравится», то есть переключиться с негативных мыслей на позитивные, помня, что происходящее не имеет знака «плюс» или «минус». Второй — порадовать других, например, сделать анонимный подарок или пожертвование. Третий метод — побаловать себя, сделать самому себе подарок для обострения всех шести органов чувств.
Также можно написать письма благодарности близким людям или составить список всего хорошего, что произошло в уходящем году. Пикулева рекомендует найти фразу — афоризм, строчку из песни или цитату, которая будет приободрять в тяжелые времена. Психолог также советует составить список «Мои 100 нравятся…» и включить пункты из него в план действий на 2020 год. Например, больше смеяться.
Также рекомендовано выбросить из дома все ненужное. Находясь в одиночестве, можно танцевать
Пикулева предлагает составить на 2020 год список ожиданий, при этом не задаваться вопросом, как достичь желаемого — тогда человек будет руководствоваться принципом «я не знаю как, но я это сделаю!». Последняя рекомендация — сделать то, чего не делал никогда раньше.