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22:09 (мск), источник: Известия

Психолог назвала 12 способов справиться с новогодней депрессией

Несмотря на новогодние праздники, некоторые люди погружаются в так называемую новогоднюю депрессию, как правило, из-за накопившейся усталости или одиночества. Доктор психологических наук Оксана Пикулева рассказала, как выйти из подавленного состояния.

Источник: РИА "Новости"

«Усталость и эмоциональное выгорание от того, чем мы занимаемся, могут испортить Новый год: мысль о том, что через неделю опять то же самое, омрачает нам отдых», — цитирует ее «Росбалт».

Кроме того, в депрессию может вогнать нехватка денежных средств и неудовлетворенность собственной жизнью на фоне публикаций других людей в соцсетях.

Пикулева предложила 12 приемов, как улучшить настроение.

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Первый способ — найти «три нравится», то есть переключиться с негативных мыслей на позитивные, помня, что происходящее не имеет знака «плюс» или «минус». Второй — порадовать других, например, сделать анонимный подарок или пожертвование. Третий метод — побаловать себя, сделать самому себе подарок для обострения всех шести органов чувств.

Также можно написать письма благодарности близким людям или составить список всего хорошего, что произошло в уходящем году. Пикулева рекомендует найти фразу — афоризм, строчку из песни или цитату, которая будет приободрять в тяжелые времена. Психолог также советует составить список «Мои 100 нравятся…» и включить пункты из него в план действий на 2020 год. Например, больше смеяться.

Выйти от депрессии можно, избавившись от долгов, как физических, так и ментальных, или сделать то, что долго откладывалось.

Также рекомендовано выбросить из дома все ненужное. Находясь в одиночестве, можно танцевать рок-н-ролл — активные действия руками и ногами вселяют уверенность в собственных силах.

Пикулева предлагает составить на 2020 год список ожиданий, при этом не задаваться вопросом, как достичь желаемого — тогда человек будет руководствоваться принципом «я не знаю как, но я это сделаю!». Последняя рекомендация — сделать то, чего не делал никогда раньше.

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