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03:13 (мск), источник: Life.ru

Название «Голландия» официально перестало существовать

Правительство страны полагает, что благодаря изменениям удастся избавиться от негативного имиджа, связанного с наркотиками и проституцией.

Источник: AFP 2019

С 1 января 2020 года официально перестало существовать название «Голландия» для Нидерландов. Как ранее сообщали власти страны, это делается для того, чтобы улучшить ее имидж.

Отныне местные власти, вузы, частные компании и печатные издания должны использовать только название «Нидерланды».

Правительство считает, что эта мера позволит избавиться от образа места, связанного с наркотиками и проституцией.

На данные реформы было выделено около 200 тысяч евро.

Есть и более практическая цель изменений. Правительство полагает, если поменять название, туристы будут меньше посещать историческую область Голландия и больше приезжать в другие части Нидерландов.

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