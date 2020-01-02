03:13 (мск), источник: Life.ru
Название «Голландия» официально перестало существовать
Правительство страны полагает, что благодаря изменениям удастся избавиться от негативного имиджа, связанного с наркотиками и проституцией.
С 1 января 2020 года официально перестало существовать название «Голландия» для Нидерландов. Как ранее сообщали власти страны, это делается для того, чтобы улучшить ее имидж.
Отныне местные власти, вузы, частные компании и печатные издания должны использовать только название «Нидерланды».
На данные реформы было выделено около 200 тысяч евро.
Есть и более практическая цель изменений. Правительство полагает, если поменять название, туристы будут меньше посещать историческую область Голландия и больше приезжать в другие части Нидерландов.