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07:05 (мск), источник: РИА Новости

МЧС предложило в обязательном порядке эвакуировать граждан из зон ЧС

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.

Источник: РИА Новости

Проект об изменениях закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» размещен на федеральном портале проектов нормативных актов. Документ направлен на повышение оперативности реагирования на происшествия, «возможность принудительной эвакуации населения из зон ЧС», «введение ответственности за несвоевременное представление информации о ЧС», а также введение новых дефиниций. Планируется, что он вступит в силу в апреле 2020 года.

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«С учетом сложившейся практики реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, в целях сохранения жизни и здоровья граждан, а также оперативности проведения органами государственной власти и органами местного самоуправления эвакуационных мероприятий изменениями предусматривается введение обязанности граждан Российской Федерации эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации ‎с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий или по требованию должностного лица, осуществляющего эвакуационные мероприятия», — говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что принимать решения об эвакуации будут комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и пожарной безопасности — правительственные, региональные, муниципальные.

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При этом правительство должно будет определить порядок проведения эвакуационных мероприятий, который позволит определить алгоритм действий органов власти и населения.

Документ также обязывает должностных лиц и организации своевременно информировать о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, за невыполнение предлагается привлекать к административной ответственности по статье 20.6 Кодекса об административных правонарушениях.

Данная статья КоАП предусматривает штраф для должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

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