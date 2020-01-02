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07:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Эксперты: смертность по причине авиакатастроф коммерческих рейсов снизилась на 50%

Уровень смертности вследствие крупных авиакатастроф коммерческих рейсов снизился более чем на 50% в 2019 году, несмотря на катастрофу Boeing 737 MAX в Эфиопии в марте, сообщает Reuters со ссылкой на данные голландской консалтинговой фирмы To70.

Источник: Reuters

Ее эксперты заявили, что в прошлом году произошло 86 аварий с участием коммерческих авиарейсов, включая 8 смертельных инцидентов, в результате которых погибли 257 человек. В 2018 году произошло 160 происшествий, в том числе 13 со смертельным исходом, в результате чего погибли 534 человека.

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По данным To70, авиационная промышленность приложила значительные усилия в 2019 году, «сосредоточившись на так называемых “будущих угрозах”, таких как беспилотники».

Но катастрофы с MAX — это напоминание о том, что нам нужно ориентироваться на основы, которые делают гражданскую авиацию безопасной — хорошо спроектированные и хорошо построенные самолеты, управляемые полностью информированными и хорошо обученными экипажами", — считают в компании.

По данным веб-сайта Aviation Safety Network, который отслеживает авиационные происшествия, 2019 год «был одним из самых безопасных для коммерческой авиации». 157 человек, погибших в марте на рейсе Ethiopian Airlines, это более половины числа жертв авиакатастроф пассажирских авиакомпаний прошлого года во всем мире.

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