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10:37 (мск), источник: РИА Новости

Врач рассказал о необходимых зимой витаминах

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Эксперт ФНЦ пищевых систем имени В. М. Горбатова, доктор медицинских наук Валерий Сергеев рассказал RT, какие витамины особенно необходимы людям зимой.

Источник: AP 2019

Специалист советует принимать витаминный курс в течение одного месяца. По его словам, в первую очередь следует обратить внимание на витамины группы В, играющие ключевую роль в регуляции белкового и энергетического обмена.

Врач также обратил внимание на то, что для поддержания нормального функционирования мозга организму важно получать достаточное количество магния, марганца, калия, цинка и восполнять запасы витаминов А, С, Е.

Кроме того, Сергеев посоветовал делать на зиму заготовки — солить, квасить и мариновать мясо, овощи, грибы, фрукты и ягоды, чтобы сохранять в них витамины и минералы.

«К сожалению, ориентация на свежие импортные овощи, фрукты и плоды не всегда оправданна, так как производители не всегда выдерживают сроки их вызревания и они доставляются к нам с минимальным количеством витаминов», — заявил эксперт в комментарии RT.

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