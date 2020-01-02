17:41 (мск), источник: Российская газета
Ученые нашли способ, как снизить платежи за воду
Автоматическую систему регулировки уровня подачи чистой воды и контроля за ее сбросом предложили ученые Пензенского государственного университета (ПГУ).
Она работает на основе ультразвука, который бесконтактно за доли секунды зондирует уровень воды в резервуаре, передает данные на пульт управления и в автоматическом режиме поддерживает заданные характеристики.
Устройство также обеспечивает плавный пуск и регулируемую остановку электродвигателей насоса для исключения гидравлического удара в трубопроводе. Не секрет, что регулярные протечки
В конечном итоге все потери отражаются на сумме платежа для потребителей. Новая разработка позволяет минимизировать потери воды и электроэнергии.
Проведенный авторами энергоаудит объектов водоканала показал, что возможно добиться снижения энергозатрат на 90 процентов за счет оптимизации процесса и повышения точности измерений.
«Наша разработка запатентована и одобрена сотрудниками Пензенского горводоканала.
Аналогичный проект разработан и для Сурского гидроузла, который питает водоканал. Устройство позволит избежать повышенного сброса воды,