17:00 (мск), источник: РИА Новости
Миллиардер раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что
«Средняя пенсия в стране сегодня в районе 200 долларов (около 13 тысяч рублей. — Прим. ред.), у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая», — сказал Агаларов.
По его словам, без увеличения доходов населения невозможно нарастить производство, потому что выпущенные товары и услуги некому будет продать.
При этом бизнесмен отметил хорошее налоговое администрирование — собираемость растет, но и само налоговое бремя достаточно высокое.
«Раньше оно компенсировалось неполной его уплатой, а сегодня это становится невозможным», — пояснил Агаларов.
Он выразил мнение, что налоговая нагрузка слишком высокая и ее необходимо снизить.
«И чем раньше на это обратят внимание, <…> тем лучше будут результаты», — заключил миллиардер.