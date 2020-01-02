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19:07 (мск), источник: Известия

Шведы рассекретили информацию о первом выдвижении Солженицына на Нобелевскую премию

В 1969 году кандидатура писателя Александра Солженицына впервые выдвигалась на Нобелевскую премию по литературе. Он был среди 103 претендентов на награду. Об этом сообщает в четверг, 2 января, «ТАСС» со ссылкой на архивные документы Шведской академии.

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50 лет назад два специалиста Калифорнийского университета в Беркли — Яков Малкием и Дензел Карр — предложили кандидатуру Солженицына на соискание премии. Все эти годы данная информация держалась в секрете.

«После смерти Бориса Пастернака Солженицын стал (начиная с “Одного дня из жизни Ивана Денисовича”) по-настоящему великой фигурой в современной славянской литературе. Настоящий мастер русской прозы, великолепно соединяющий сложную современность с вековыми традициями русского языка во всей его богатой ритмике и метафоричности, Солженицын также необычайно силен и в отношении содержания», — написал тогда Малкием.

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Однако премию Солженицын получил только в 1970 году. Она была вручена писателю с ремаркой «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы».

10 октября 2019 года Шведская академия объявила лауреатов премии по литературу сразу за два года. Ими стали австрийский драматург Петер Хендке и польская писательница Ольга Токарчук.

Всего нобелевской премии по литературе было удостоено пять русскоязычных писателей: Иван Бунин, Борис Пастернак, Михаил Шолохов, Александр Солженицын и Иосиф Бродский.

Вручение премии традиционно проводится 10 декабря. Все награды вручаются в Стокгольме, кроме премии мира, церемония награждения которой проходит в Осло.

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