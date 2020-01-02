20:14 (мск), источник: РИА Новости
Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости.
В марте 2018 года врачу диагностировали онкологическое заболевание. С тех пор в интернете он рассказывал о лечении.
Павленко продолжал работать даже после операции по удалению желудка.
«Мой жизненный путь завершается! К сожалению, моя болезнь оказалась коварнее, и ее развитие за последние два месяца не оставило мне шансов», — говорится в посте онколога в фейсбуке.
При этом Павленко призвал других больных раком людей не сдаваться. Он отметил, что даже с его диагнозом есть шансы на излечение, просто в это нужно поверить.
Онколог добавил, что статистика — упрямая вещь, а ему просто «не повезло».
Павленко отключил комментарии к посту, так как он «физически не сможет» на них ответить.
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