Истории россиян, которые встречали Новый год в пути

«Лента.ру» публикует истории россиян, которым довелось отмечать наступление Нового года в воздухе, на железной дороге или посреди океана.
«Корабль ходил ходуном»
Светлана, менеджер, Москва
Мы с подругой путешествуем вместе с 2000-го года, и уже раз десять встречали Новый год в путешествии, два из них — в круизе.
Для нас это не спонтанное решение, путевки покупаем чаще всего за год. Круиз — это вообще всегда праздник. Его сложно считать дорогой, потому что, по сути, ты живешь как в отеле.
Несколько лет назад 31-го декабря мы проходили мыс Горн. Место, которое славится штормами. Но нам повезло с погодой: сказали, что впервые за два месяца было солнечно и совершенно безоблачно. Мы тогда натянули на себя все, что только можно было, чтобы не замерзнуть, — юг югом, но холод собачий, — и весь день наслаждались видом. А сам праздник отмечали в Южной Америке. Это была феерия, все танцевали до утра, корабль ходил ходуном, потому что большую часть пассажиров составляли аргентинцы, а они очень веселые и зажигательные люди. В дебри политики мы никогда не лезем, а вот поболтать с остальными пассажирами всегда готовы с удовольствием. Американцы и австралийцы особенно дружелюбны. Люди интересные там бывают, у них совсем другая жизнь. Скучать уж точно не придется. Часто встречаем русских среди персонала — на ресепшен или в числе сотрудников ресторана.
В прошлом году в конце года мы отправились в круиз в Китай. Там на Новый год — сбор в центральном атриуме корабля, еда на любой вкус, музыканты, люди в вечерних нарядах, официанты как на светских приемах с уставленными шампанским подносами, вокруг шарики, серпантин летает, блестки, — как в кино! — а потом обратный отсчет секунд до полуночи.
Вот только к половине первого уже почти никого нет. Нас тогда, например, осталась только небольшая компания русских, европейцы и американцы. Танцевали до упаду, хоть и ограниченной компанией. Круиз ведь проходит не только на море, иногда на следующий день запланированы выходы на сушу. Тоже своего рода событие — начать год с того, чтобы увидеть новый город. И понятно, что кому-то нужно рано вставать и хочется быть в нормальной кондиции. Надо рассчитывать свои силы. В круизе что особенно хорошо: хочешь веселиться — веселись, не хочешь веселиться — иди спи в свою каюту, ничего не услышишь, там хорошая звукоизоляция.
В последние годы у нас в городе такая погода, что выходишь на улицу — и совсем нет ощущения, что скоро праздник. Особо и не погуляешь, а сидеть дома — глупо.
Но мы всегда стараемся возвращаться домой к Рождеству или хотя бы Старому Новому году. Такие праздники как будто специально для нас, путешествующих в новогоднюю ночь, — есть шанс встретиться с близкими и отметить их уже традиционно. Где-то елки, где-то пальмы — новогодняя атмосфера, на самом деле, есть всегда, просто везде своя.
«Я шла одна, и мне было жутко, но дико счастливо»
Ксения, гид, Санкт-Петербург
В канун прошлого Нового года получилось так, что я осталась одна. Молодой человек уехал, а мои родные живут далеко. Планов никаких не было. Думала, пойду на Дворцовую площадь, чтобы хотя бы просто быть не в одиночестве, а среди людей.
Утром 31-го я занималась уборкой, фоном играла какая-то новогодняя музыка. В какой-то момент я подошла к окну и увидела, как в небе летит самолет.
Тогда в моей голове промелькнула мысль: как же здорово тем, кто летит сейчас в нем, — они как будто бы ближе к Вселенной, могут загадать сейчас желание, и она наверняка их услышит.
Я испытала искреннюю зависть, тоже захотелось полететь, но я снова взялась за швабру.
Спустя какое-то время задумалась, почему бы просто не посмотреть, куда можно улететь. Вбила в поисковик «Санкт-Петербург» и «куда угодно». Выпал вариант до Москвы. Посоветовалась с парнем и, не задумываясь больше, взяла билет, хотя в холодильнике на вечер уже были заготовлены салатики. В 2018-м я вылетаю, в 2019-м — приземляюсь. Помчала в аэропорт. С собой — новогодняя шапка, конфеты и мандарины для поднятия настроения. В Пулково — никого. Пункт досмотра проходила одна, я шла одна, и мне было жутко, но вместе с тем дико счастливо.
А вот самолет был полный.
Когда наступила полночь, пилот нам прочитал новогоднее стихотворение, всех угостили шампанским и сладостями. Пассажиры аплодировали и кричали «ура».
Я была настолько счастлива, что мне было все равно, что происходит вокруг. Снижаться мы начали в первом часу нового года — внизу были видны залпы салютов. И вот ты летишь над облаками, освещенными этими огонечками, и загадываешь свои самые заветные желания.
Всю ночь я гуляла по Москве и ее украшенным улочкам. У меня было самое счастливое 1-е января. Ранним утром я полетела обратно. В небе над слоем облаков было такое солнце, что я глазам своим не верила. Эта спонтанная поездка была чем-то таким кардинально новым, что мощно выбрасывает из зоны комфорта и привычных телевизора-оливье-сельди под шубой-салюта. У меня просто слезы счастья текли от того, что я рискнула, что я была именно там, в самолете, а не за столом, слушая Путина. Кстати, желание, которое я загадала в ту ночь, — найти свое дело и работать самой на себя, — сбылось.
«За бортом был настоящий шторм в новогоднюю ночь»
Екатерина, дизайнер, Санкт-Петербург
В прошлом году мы с мужем решили отметить Новый год по-особенному и отправились вдвоем в путешествие на пароме из Хельсинки в Стокгольм, где потом и провели первые сутки года.
На борту в праздничную ночь атмосфера была сказочная и какая-то даже волшебная.
Мы хорошо подготовились: я была в вечернем платье в пол, муж — в смокинге.
Играла живая музыка, горели свечи, висели новогодние украшения, повсюду стояли елки, а пассажиры ходили нарядные и счастливые. У многих были очень продуманные костюмы. Всю ночь на борту работали несколько ресторанов со шведским столом — даже оливье был, причем похожий на наш, настоящий (может, кто-то выдал местным поварам рецепт?), — спа-салон и казино, а в банкетном зале пассажиров развлекали несколько ведущих, поочередно сменявших друг друга, и фокусники. Гостям предлагали поучаствовать в конкурсах и потанцевать. К нам даже приходили Дед Мороз и Снегурочка!
Из-за разницы во времени Новый год за ту ночь мы встречали три раза: сначала российский, потом финский и под конец шведский.
При приближении «очередной» полуночи ведущий начинал в микрофон отсчет: десять, девять, восемь, семь… И так три раза! Под один из них я с бокалом шампанского в руках загадала желание. И все по привычке ждала, что где-нибудь на экране сейчас покажут обращение нашего президента — зря что ли и в банкетном зале, и в каютах было так много телевизоров.
В то время за бортом был настоящий новогодний шторм — такой сильный, что танцующие люди скатывались то на одну сторону танцпола, то на другую. Ходить на каблуках было очень проблематично. Самое смешное, что я сначала даже не поняла, что это шторм! На пароме плыла впервые и думала, что всегда так качает. К слову, на борту было много русских, мы даже познакомились с парой ребят из Москвы, правда, после поездки потеряли контакт.
Раньше Новый год я встречала только дома, за большим столом, мы с родными собирались, дарили друг другу подарки, загадывали желания под бой курантов. Но иногда так хочется чего-то особенного. И теперь, пожалуй, это путешествие — одно из самых лучших моих воспоминаний.
«И мы пьем грушевое шампанское из стаканов с подстаканниками»
Анна, блогер, Самара
Это была мечта моего мужа — встретить Новый год в поезде. Чтобы вся эта атмосфера была — путь, зима, стук колес. Билеты из Самары в Ульяновск, где живет свекровь, мы взяли где-то за неделю. Выбрали два места в купе, чтобы было покомфортнее.
В девять вечера мы вошли в вагон. Людей было мало. Мы даже особо никого не видели из других пассажиров. Думала, будем ехать с кем-то в купе, но нам повезло — заняли нижние полки.
Всегда казалось, что Новый год в поезде — это когда за стенкой очень шумно и люди громко празднуют до самого прибытия. Но в действительности после полуночи все стихло.
Слышали только, как некоторые поздравляли друг друга.
Сами мы позаботились о новогодней атмосфере заранее: скачали на ноутбук новогоднюю американскую комедию, взяли кучу мандаринов и бутылку шампанского — правда, детского. А еще я купила мини-елочку, маленький саженец настоящей елки, чтобы его потом можно было высадить в лес, и украсила его фонариками и маленькими игрушечными шариками. В вагоне, кстати, ничего не было украшено, да и проводники были без особого праздничного настроения: здрасьте — до свидания, и все. Полночь — и мы пьем грушевое шампанское прямо из стаканов с подстаканниками, заедаем его мандаринами и загадываем желания.
Обращения президента мы, конечно, не видели, чего уж на его лицо лишний раз смотреть. А вот дозу новогодних салатиков получили, но чуть попозже. После полуночи мы просто общались. Еще я взяла с собой блокнот, и мы вместе записывали цели и планы на будущий год. Было настоящее вдохновение.
Когда ты едешь в поезде, особенно с любимым человеком, возникает своего рода романтика.
Настроение совсем другое. Если еще и попутчиков слышно — всеобщая радость и единение. Весь поезд — как сплошное энергетическое поле, заряд.
Прибыли мы где-то в два часа ночи и сразу продолжили отмечать вместе с родителями. А утром пошли гулять в сосновый лес. Раньше мы чаще именно так отмечали Новый год — вдвоем или в семейном кругу. Но ведь сидеть дома — слишком понятно, а вот в поезде — уже что-то особенное. Дома, конечно, хорошо: елка, родные. Но это чаще всего суматоха. А поезд — это сплошной процесс пути, который плавно переходит в Новый год и в котором нет какой-то кульминации. Как будто это один единый долгий праздник. Правда, потом выходишь из вагона — и все как будто позади, обыденность наступает. Кстати, этот Новый год в поезде будет встречать мама мужа, поедет ко второму сыну. А мы мечтаем отметить этот праздник в теплых краях — чтобы жара, пальмы и Дед Мороз!
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