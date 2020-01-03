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07:28 (мск), источник: Известия

Виноватая я: российские женщины извиняются в четыре раза чаще мужчин

Психологи объясняют это сложившимся распределением ролей в нашем обществе.

Источник: Reuters
Российские психологи проанализировали тексты пользователей одной из социальных сетей. Цель исследования — разработать методику составления профайлингов на основе общения в онлайн-сервисе. Попутно выяснилось, что дамы в личной переписке извиняются в четыре раза чаще мужчин. Ученые считают, что это связано с той ролью, что отведена российским женщинам в системе социальных отношений.

Анализ переписки

Составление психологического портрета человека по его личностным характеристикам (профайлинг) интересует в основном криминалистов и работодателей. Долгое время тип личности определяли на основе анализа внешности, вербального и невербального общения.

Однако современные люди всё чаще прибегают к переписке, нежели к разговору. Поэтому психологи с помощью лингвистов начинают разрабатывать методику создания профайлинга на основе анализа письменной речи.
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Такое исследование было проведено в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Ученые проанализировали данные профилей и тексты 340 человек в социальной сети «ВКонтакте». В итоге, помимо разработки методики составления психологического портрета пользователя на основе его текстов, выяснилось, что женщины извиняются в четыре раза чаще мужчин.

Специалисты использовали выборку психологического исследования связи характеристик личности с поведением пользователей соцсети. Для изучения индивидуальных черт профессором кафедры психологии развития ПГНИУ Сергеем Щебетенко были использованы адаптированные к русскому языку широко известные международные вопросники Big Five Inventory и тест самооценки Розенберга. С их помощью ученые провели опрос пользователей.

— Русские версии также показали свою диагностическую состоятельность, что сделало надежным и заслуживающим доверия последующий анализ данных, — рассказал Сергей Щебетенко. — Поэтому мы применили данные опросники, чтобы собрать информацию о чертах личности участвующих в исследовании людей.

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Обработка текстов проводилась следующим образом. Каждое сообщение или пост разбивали на реплики — отдельные высказывания со своей смысловой нагрузкой. Всего их набралось около 19 тыс. Для лингвистического анализа материала разработали ряд классификаторов. В частности, реплики оценивали по жанрам, стилистической окраске (например, бранная лексика), модальности, использованию смайлов и т. д.

Признак слабости

Каждое из высказываний авторы исследования вручную ставили в ячейку (или сразу в несколько, в зависимости от смыслового содержания сообщения) в созданном классификаторе. Принадлежность реплики конкретному человеку также заносили туда.

В результате проведенной разметки реплик оказалось, что 8% женщин используют жанр «извинение», тогда как среди мужчин таких всего 2%.
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— Различия между мужчинами и женщинами в стилистике как устной, так и письменной речи — известный социальный факт, — отметил заведующий кафедрой социальной психологии Южного федерального университета Дмитрий Воронцов. — Можно, конечно, предположить, что вывод пермских исследователей отражает внутреннюю природу женщин. Но мне здесь видится вполне четко представленное в языковых практиках отражение неравных позиций мужчин и женщин в системе отношений социальных групп.

Любой человек, находящийся на ступеньку ниже другого в социальном смысле (в доступности ресурсов, возможностей, степеней свободы действовать по своему усмотрению), оказывается в положении вынужденного заискивания и поиска оправдания такого положения вещей. Если от представителя конкретной гендерной группы ожидается какой-либо характерный стиль использования речи, человек начинает регулярно следовать ему.

— Человек делает это, чтобы его воспринимали в качестве адекватного, компетентного, прогнозируемого — в общем, нормального, — пояснил эксперт. — Обнаруженный в работе факт наводит на мысли о том, что декларация о существовании в нашем обществе гендерного равенства эмпирически не подтверждается выраженными стилевыми предпочтениями речи мужчин и женщин. И еще более печально, что такое положение дел, по-видимому, встроено в содержание социальных ожиданий с пометкой «нормальное явление».

Интересно, что, согласно данным вопросника, склонные извиняться люди обладали заниженной самооценкой.

Однако, как пояснил профессор кафедры теоретического и прикладного языкознания ПГНИУ Константин Белоусов, не все люди с заниженной самооценкой используют данный жанр. То есть не обязательно такой человек будет извиняться в своих текстах. По словам психологов, заниженная самооценка может проявляться в повышенном желании устанавливать и сохранять отношения за счет большей уступчивости и готовности чаще признавать свою ошибку даже тогда, когда она не очевидна.

При заниженной самооценке человек чаще приписывает причину неудачи, промаха себе, а не другому.

В планах ученых взять профили и тексты переписок людей из разных регионов страны, разбив по полу и возрасту. И на основе их анализа попробовать спрогнозировать, как поведут себя люди в той или иной ситуации.

Справка «Известий»

Жанр представляет собой речевое выражение, имеющее некий смысловой посыл, зафиксированный с помощью грамматических и лексических признаков текста. Полный список жанров: информирование, разъяснение, подтверждение, опровержение, вопрос, объявление, приглашение, приказ, просьба, порицание, побуждение, разрешение, совет, предостережение, согласие, поздравление, пожелание, обвинение, комплимент, жалоба, сочувствие, прощание, приветствие, спор, ссора, угроза, благодарность, похвала, похвальба, оскорбление, извинение, шутка, признание, поздравление.

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