Сталинские соколы. Как сложилась судьба первых Героев Советского Союза?

В феврале 1934 года во льдах погиб советский пароход «Челюскин». 104 человека, успевшие покинуть гибнущее судно, оказались вдалеке от населенных пунктов, в ледовом лагере у побережья Чукотки.
Спасти людей в этих условиях было почти невозможно. Единственной надеждой на спасение стала авиация. Советские летчики сделали практически невозможное — в тяжелейших погодных условиях они сумели вывезти в чукотское становище Ванкарем, находящееся в 160 км от места ледовой стоянки, всех челюскинцев.
Не имеющий аналогов подвиг советское правительство решило отметить особенной наградой.
16 апреля 1934 года ЦИК СССР особым постановлением учредил «высшую степень отличия — присвоение за личные или коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига, звания Героя Советского Союза».
20 апреля 1934 года состоялось награждение — первыми Героями Советского Союза стали Анатолий Ляпидевский, Сигизмунд Леваневский, Василий Молоков, Николай Каманин, Маврикий Слепнёв, Михаил Водопьянов и Иван Доронин.
В 1930-х годах «сталинские соколы» были такими же любимцами страны, какими впоследствии стали космонавты. Но с течением времени герои 1930-х стали уходить в тень.
Как же сложилась дальнейшая судьба первых Героев Советского Союза?
Василий Молоков
Командир отряда полярной авиации Главного управления Севморпути Василий Молоков к моменту эпопеи с челюскинцами имел за плечами богатый опыт полетов в зоне Крайнего Севера. Молоков не только работал на трассах вроде маршрута Красноярск — Игарка, но и летал на дальнюю ледовую разведку над Северным Ледовитым океаном.
Опытный Молоков, летавший на двухместном Р-5, вывез на своем самолете больше всех челюскинцев — 39 человек. Именно он предложил увеличить число пассажиров, используя для этой цели подвешенные под плоскостями фанерные парашютные ящики.
После спасения челюскинцев Молоков продолжал работать в Севморпути. В 1935 году на летающей лодке «Дорнье-Валь» совершил выдающийся по тем временам перелёт по маршруту Красноярск — Киренск — Якутск — Нагаево — Нижнеколымск — Уэлен и обратно вдоль арктического побережья до Архангельска, открыв новую авиалинию через Восточную Сибирь и Камчатку. В 1936 году совершил полёт вдоль всего арктического побережья СССР. В 1937 году участвовал в первой советской экспедиции на Северный полюс — в качестве командира экипажа самолёта ТБ-3 высаживал специалистов дрейфующей станции.
В советско-финской войне Молоков находился в действующей армии, отвечая за снабжение войск всеми необходимыми грузами самолётами гражданской авиации.
В годы Великой Отечественной войны Василий Молоков курировал создание трассы для перегона военных самолетов, поступавших в СССР с Аляски по программе ленд-лиза.
С мая 1943 года Молоков командовал 213-й ночной бомбардировочной авиационной дивизией на Западном фронте, с апреля 1944 — на 3-м Белорусском фронте. Дивизия под его командованием участвовала в Белорусской, Прибалтийской, Гумбиннен-Гольдапской, Восточно-Прусской наступательных операциях.
Уйдя в отставку с военной службы в 1947 году в звании генерал-майора, Василий Молоков много лет был председателем Высшей квалификационной комиссии Гражданского воздушного флота.
Умер Василий Сергеевич Молоков 29 декабря 1982 года в возрасте 87 лет.
Николай Каманин
В феврале 1934 года командир отряда 28-й Отдельной авиаэскадрильи Николай Каманин был назначен командиром смешанного отряда самолётов, направленного на спасение челюскинцев.
На своем самолете Каманин вывез 34 челюскинца, что уступает только результату Василия Молокова.
В январе 1935 года Каманина направили учиться в Военно-воздушную академию РККА имени Н. Е. Жуковского, которую он окончил с отличием. В декабре 1938 года он был назначен командиром 19-й легкобомбардировочной авиабригады Харьковского авиагарнизона.
Бригада Каманина принимала участие в советско-финской войне 1939/1940 годов.
В начале Великой Отечественной войны Каманин, командовавший 4-й авиационной бригадой, принял участие в операции в Иране, которую осуществили совместно войска СССР и Великобритании.
В июле 1942 года Каманин был направлен в действующую армию в качестве командира 292-й штурмовой авиадивизии. Заканчивал войну герой в звании генерал-лейтенанта и в должности командира 5-го штурмового авиакорпуса.
В качестве командира сводного батальона лётчиков в составе сводного полка 2-го Украинского фронта Николай Каманин принял участие в Параде Победы.
Из всех первых советских Героев Каманина, пожалуй, помнят лучше других. В 1960 году он возглавил отбор и подготовку первых советских космонавтов.
Шефом отряда космонавтов Каманин, официально занимая пост помощника Главнокомандующего ВВС по космосу, оставался до своей отставки в 1971 году.
Умер Николай Петрович Каманин в Москве 11 марта 1982 года в возрасте 73 лет.
Анатолий Ляпидевский
Пилот Дальневосточного управления Гражданского Воздушного флота Анатолий Ляпидевский первым обнаружил лагерь челюскинцев. Для этого ему пришлось совершить около трех десятков разведывательных полетов, нередко проходивших в пургу.
На своем АНТ-4 Ляпидевский сумел совершить один рейс на льдину, в ходе которого эвакуировал 10 женщин и двоих детей.
После завершения челюскинской эпопеи летчик решил вернуться в армию. В 1939 году окончил инженерный факультет Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского.
В годы Великой Отечественной войны Ляпидевский занимал посты заместителя командующего ВВС 19-й армии, а затем начальника полевого ремонта 7-й воздушной армии.
В 1943 году он был назначен директором авиационного завода. После войны Ляпидевский был первым заместителем начальника КБ-25 и директором опытного завода № 25. С начала 1960-х годов и до конца жизни он являлся сначала ведущим конструктором, а затем заместителем главного инженера ОКБ А. И. Микояна.
Анатолий Ляпидевский умер 29 апреля 1983 года, последним из семерки первых Героев Советского Союза. Ему было 75 лет.
Михаил Водопьянов
Михаил Водопьянов — единственный из первых летчиков-героев, кто может потягаться по степени известности с Каманиным.
Гражданский пилот Водопьянов, имевший богатый опыт полетов в трудных северных условиях, трижды летал к терпящим бедствие и вывез 10 человек.
В 1937 году Михаил Водопьянов, командуя специальным авиаотрядом, на своем АНТ-6 первым совершил посадку в районе Северного полюса, высадив членов экспедиции дрейфующей станции «Северный полюс-1».
В должности командира тяжёлого бомбардировщика ТБ-3 Водопьянов участвовал в советско-финской войне. В 1941 году он был назначен командиром 81-й дальнебомбардировочной авиационной дивизии, которая совершила налет на Берлин.
Однако серьезные потери, понесенные дивизией, привели к отстранению летчика от командования. Водопьянов остался на фронте в качестве рядового летчика.
И в этом же качестве ему в виде исключения было присвоено звание генерал-майора.
После войны Михаил Водопьянов принимал участие в секретных экспедициях к Северному полюсу, в ходе которых решались задачи по линии военного ведомства.
После окончания летной карьеры он активно занимался литературной деятельностью, был членом Союза писателей.
Умер Михаил Водопьянов 11 августа 1980 года в Москве в возрасте 80 лет.
Сигизмунд Леваневский
Летчик Сигизмунд Леваневский, несмотря на свое дворянское происхождение, считался любимцем Иосифа Сталина. Этим некоторые объясняют тот факт, что Леваневский стал Героем Советского Союза, не вывезя ни одного человека из лагеря челюскинцев.
Самолет, на котором летчик собирался участвовать в спасательной операции, потерпел аварию.
Сигизмунд Леваневский первым, еще до Валерия Чкалова, предпринял попытку перелета из СССР через Северный полюс в США. Однако в августе 1935 года его АНТ-25 совершил посадку под Новгородом из-за утечки масла. Пилот объявил, что проблема в несовершенстве самолетов конструктора Туполева, и отказался летать на его машинах.
Новую попытку перелета в США через Северный полюс Леваневский предпринял 12 августа 1937 года на экспериментальном бомбардировщике ДБ-А конструктора Виктора Болховитинова.
Экипажу Леваневского удалось достичь Северного полюса, но вскоре после этого с ним пропала связь.
Самолет с бортовым номером Н-209 так и не был обнаружен. Сигизмунд Александрович Леваневский до сих пор считается пропавшим без вести.
Иван Доронин
Летчик Гражданского воздушного флота Иван Доронин прибыл на спасение челюскинцев вместе с Михаилом Водопьяновым, совершив сложнейший перелёт длиной почти 6500 км из Хабаровска в Ванкарем.
Доронину удалось один раз добраться до ледового лагеря и вывезти двух человек.
После спасения челюскинцев пилот продолжал летать по воздушным трассам Восточной Сибири и Севера.
В 1939 году он окончил Военно-воздушную академию РККА им. Н. Е. Жуковского. После ее окончания Доронин был назначен начальником летно-испытательной станции авиационного завода № 1. В годы Великой Отечественной войны летчик работал в той же должности на авиазаводе № 301 в Химках.
Иван Васильевич Доронин умер 2 февраля 1951 года в возрасте 48 лет.
Маврикий Слепнев
Когда начиналась челюскинская эпопея, Маврикий Слепнев вместе с Сигизмундом Леваневским получил задание отправиться в США для приобретения самолетов, которые планировалось задействовать в спасательной операции. Но если «Флитстер» Леваневского потерпел аварию, то Слепнев на своей машине спас пятерых челюскинцев. Кроме того, по решению советского правительства он перевез заболевшего начальника экспедиции Отто Шмидта в больницу американского города Ном на Аляске.
В 1936 году Маврикий Слепнев окончил Военно-воздушную инженерную академию, а в 1939 году он возглавил академию Гражданского воздушного флота.
В годы Великой Отечественной войны Слепнев был заместителем командира авиационной бригады ВВС Черноморского флота, затем работал в Главном управлении ВВС ВМФ, в Главном штабе ВМФ.
Маврикий Трофимович Слепнев умер в 1965 году в Москве, полгода не дожив до 70-летия.