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Названы самые безопасные туристические направления 2020 года
Названы самые безопасные туристические направления 2020 года по оценке страховой компании BHTP, передает РИА Новости.
На первой строчке данного рейтинга расположилась Австралия, несмотря на лесные пожары. С данным утверждением согласились разновозрастные группы путешественников, в том числе родители с детьми и опытные туристы.
На втором месте рейтинга оказалась Швеция, куда предпочитают ездить и молодые, и зрелые путешественники.
Следом за ней идет Новая Зеландия. Туристы, побывавшие в этой стране, чаще всего отмечали умеренный климат, хорошую инфраструктуру, высокое качество интернета, доступную медицину и хорошие дороги.
В десятку самых безопасных туристических направлений также вошли Франция, Нидерланды, Исландия, Ирландия, Греция и Япония.
Путешественники также отмечают, что считают самыми безопасными поездки на курорты и заранее продуманные туры.