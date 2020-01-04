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00:38 (мск), источник: Аргументы и факты

Названы самые безопасные туристические направления 2020 года

Названы самые безопасные туристические направления 2020 года по оценке страховой компании BHTP, передает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

На первой строчке данного рейтинга расположилась Австралия, несмотря на лесные пожары. С данным утверждением согласились разновозрастные группы путешественников, в том числе родители с детьми и опытные туристы.

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На втором месте рейтинга оказалась Швеция, куда предпочитают ездить и молодые, и зрелые путешественники.

Следом за ней идет Новая Зеландия. Туристы, побывавшие в этой стране, чаще всего отмечали умеренный климат, хорошую инфраструктуру, высокое качество интернета, доступную медицину и хорошие дороги.

В десятку самых безопасных туристических направлений также вошли Франция, Нидерланды, Исландия, Ирландия, Греция и Япония.

Путешественники также отмечают, что считают самыми безопасными поездки на курорты и заранее продуманные туры.

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