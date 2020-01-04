Откуда на Западе взялись поклонники Сталина и почему они мечтают о ГУЛАГе

Кто эти иностранцы, восхваляющие Сталина, и что ими движет — в материале «Ленты.ру».
Пансионат «ГУЛАГ»
В сентябре 2018 года в Twitter-аккаунте борцов за права транссексуалов Голдсмитского колледжа (Великобритания) появилось странное заявление.
«Здесь будет мини-тред, в котором мы объясним, что такое “ГУЛАГи” тем, для кого это просто словечко-присказка, и расскажем, почему послать туда какого-нибудь урода было актом сострадания, а не насилия», — гласил первый твит.
Далее активисты объясняли, что СССР больше не существует, что Россия — не равно СССР, и в России ГУЛАГов нет. Но все же, что собой представляли советские лагеря? По мнению студентов, в них никто не умирал от непосильного труда — туда сажали «не более чем на 10 лет, а расстреливали только за самые жуткие преступления».
Да и вообще советская пенитенциарная система была не чета западной. Людей не наказывали, а занимались их перевоспитанием. Ну, а если за 10 лет человек не исправился — так понятно, что еще его способно исправить. В советских лагерях каждый получал за свой труд зарплату и мог продвигаться по карьерной лестнице. И образование там получали, посещали кружки по интересам, книжные клубы, стенгазету выпускали, занимались спортом и делали театральные постановки. Короче, были на полном пансионе, в отличие от стран дикого капитализма.
Эта тирада была опубликована трансактивистами не без причины.
Дело в том, что незадолго до этого они пообещали «отправить в ГУЛАГ» феминистку, преподавательницу колледжа Клэр Грэм, которая работала со студентами с ограниченными возможностями.
Они посчитали, что женщина принадлежит к TERF, транэксклюзивным феминисткам, которые ущемляют права транссексуалов. Потом, правда, решили пояснить: поскольку ГУЛАГи — это практически санатории, ничего страшного в их предложении не содержалось.
Пример выглядит как буйное помешательство, тем не менее, все высказывалось вполне всерьез.
Это так называемые «танкиз» (tankies) — западные сталинисты, которые считают, что Советский союз при Сталине был лучшим государством на Земле.
Людей, которые так думают, немало в кругах левых активистов. Они выстроили вокруг себя ярко выраженную интернет-субкультуру, производящую тонны специфических мемов.
«Танкиз» не просто тихо сидят в закрытых сообществах — они активно пытаются насадить свою точку зрения в дискуссиях с другими людьми. Согласно их мировоззрению, Сталин и Мао Цзэдун были борцами за права человека, а значит, любую критику государств Восточного блока активисты воспринимают как «западную пропаганду». Они обожают КНДР — «рай для рабочих людей» — и в один голос осуждают «возглавляемые ЦРУ протесты в Гонконге».
Введи войска!
Конечно, «танкиз» — это не самоназвание. Сами они позиционируют себя как «настоящие коммунисты» и марксисты-ленинисты, но, по сути, единственная идея, которую они несут в мир, заключается в благостности тоталитаризма — замечательного, как они считают, явления, без которого не достичь светлого будущего.
«Это кучка идиотов, которые начитались теоретической литературы, но никогда не интересовались историей, — пишет пользователь Dylan на форуме Resetera. — Они кичатся своей невежественностью, словно она является предметом какой-то странной контркультурной гордости. Вероятно, их лучше игнорировать, объяснять им что-то бесполезно».
Сам термин — «танкиз» — далеко не новый, он появился еще в 80-х годах прошлого века.
Нетрудно догадаться, откуда берется это название: его начали применять в Великобритании в отношении тех, кто оправдывал введение в 1956 году советских танков в Венгрию для подавления восстания против просоветского режима в стране.
Большая часть коммунистов за пределами Восточного блока осуждала эти действия, а «танкиз» буквально говорили: «Введите танки!» Термин плотно закрепился в лексиконе и активно использовался в отношении тех, кто оправдывал введение войск в Чехословакию и Афганистан. Самое смешное заключается в том, что Хрущева, который и направил танки в Венгрию, они считают предателем марксистско-ленинских идеалов и опасным ревизионистом.
Впрочем, социализм как таковой меньше волнует «танкиз». Их заводит тоталитаризм, а в выражении «диктатура пролетариата» слово «диктатура» возбуждает в их сознании гораздо больше эмоций. Поэтому обычно у представителей этого сообщества все сводится именно к защите диктаторов, вне зависимости от идеологии, которой они придерживаются. Следуя принципу «враг моего врага — мой друг», они считают, что любой режим, противостоящий «американскому империализму», — хорош, потому что с этим самым империализмом борется.
Негры в душе
Советская эстетика в последние годы взяла штурмом так называемый Leftbook (так западные левые называют сегмент Facebook, в котором ведут дискуссии социал-демократы, анархисты, коммунисты и иже с ними) и Twitter.
Пикселизованная картинка со Сталиным гласит: «АХАХА, ОТЛИЧНЫЙ ПОСТ, ТЕПЕРЬ ВАЛИ В ГУЛАГ!» Ее репостят такие популярные группы, как Sassy Socialist Memes, и другие паблики о том, как хорошо «в стране советской жить». Кто-то делает это иронично, кто-то — вполне всерьез.
Но главным бастионом «танкиз» в интернете является Twitter. Пожалуй, самым известным из них является пользователь с ником Red Kahina. Под псевдонимом скрывается Молли Кляйн, дочь Пола Кляйна, изобретателя кабельного телевизионного формата Playboy TV, обладающая нешуточным состоянием. Ее главной заслугой является изобретение мема о том, что Сталин был транссексуалом. Причем иронией тут и не пахнет — как, например, у альтрайтов с их «ироничным нацизмом».
Проследить корни этого мема достаточно сложно, поскольку адепты этой теории на любые вопросы лишь презрительно фыркают и отсылают «читать литературу». Однако что-то все-таки становится ясно, если покопаться в воспоминаниях Льва Троцкого о Сталине. Троцкий писал, что в целях конспирации советский вождь зачастую надевал женское платье. Придерживаясь такой логики, транссексуалами можно назвать многих большевистских активистов — и кто-то после этого будет смеяться над Александром Керенским, который, согласно мифу, активно тиражировавшемуся в СССР, якобы бежал в октябре 1917 года из Зимнего дворца в юбке и чепце!
Впрочем, утверждение «Сталин — транссексуал» используется «танкиз» не в целях восстановления исторической справедливости.
Этот мем хорошо служит в ситуации, когда кто-то в пылу интернет-баталий называет вождя народов гомофобом или «цисгендерным белым мужчиной». «Если вы действительно когда-либо говорили о Сталине как о цисгендерном мужчине — поздравляю, я вам официально объявляю войну», — пишет пользователь Twitter Althussy.
Ему вторит пользователь Лия @newdialectic, которая утверждает, что Маркс, Сталин и Ленин «не были белыми даже по современным стандартам». «К тому же Сталин был транссексуалом», — походя замечает она.
Если истоки мифа о Сталине-транссексуале более-менее понятны, то первое утверждение нуждается в пояснении. Дело в том, что между «танкиз» и их противниками ведется нешуточный спор о том, можно ли считать Сталина белым. Первые заявляют, что он был кавказцем, а кавказцы — не белые. Однако то, что в английском языке слово caucasian буквально означает «человек белой расы», дает серьезный аргумент вторым. Треды, в которых обсуждается эта проблема, буквально уходят в бесконечность.
За ИГ, против империализма!
Отдельный интерес представляет расовая теория, которую продвигают «танкиз» из Twitter.
Согласно их концепции, Сталин, Ленин, Маркс, а также бывший президент Югославии Слободан Милошевич по сути были неграми.
И дело не в том, что они были темнокожими. Если сделать краткую выжимку из рассуждений Red Kahina на эту тему, то раса в капиталистическом мире — это бренд, который присваивается человеку исходя из того, угнетаемый он или угнетатель. Поскольку все вышеперечисленные персонажи — никак не угнетатели, значит, они негры. И не стоит спорить, это опасно для психического здоровья. Ах, да, Троцкий после смерти стал мексиканцем.
Отдельная важная часть «танкизма» (или «истинного марксизма-ленинизма», чтобы никого не оскорблять), как уже говорилось выше, — поддержка любого тоталитарного режима. Любовь к СССР дополняется не только почитанием режима Северной Кореи. И если преклонение перед Каддафи, Саддамом Хусейном и Башаром Асадом еще объяснимо, то дальше начинается кое-что поинтереснее.
Так, Международная коммунистическая лига недавно призвала поддержать борьбу «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена на территории РФ — прим. «Ленты.ру») с мировым империализмом. «Революционные марксисты обязаны скооперироваться в военном плане с ИГ, когда их целью являются западные империалисты и их служки», — написано в манифесте организации.
Именно на подобной логике основана ненависть «танкиз» по отношению к гонконгским повстанцам — ведь они же выступают за отделение от Китая, а Китай противостоит США. А значит, борется с империализмом.
«Нет никакого китайского империализма. Нет никакого китайского колониализма. Тибет, Синьдзян, Гонконг и Тайвань по праву китайские», — подводит черту пользователь Twitter @jiangxsoviet.
По аналогии с ГУЛАГами ведется и полемика о том, правильно ли поступает Китай, сгоняя уйгуров в «лагеря перевоспитания». Пользователю @comradekelley все понятно — по его словам, уйгуры «сами записываются в них, или их туда направляют родственники». Ну, а если кого и отправляют насильно, то только преступников. И не стоит забывать, что там их ждет полный пансион. Что, по-вашему, гуманнее? Кинуть их в тюремную камеру, или устроить им небольшой «отпуск со всеми удобствами»?
Убежденность в том, что лагеря являются добровольной рекреацией, — только последнее веяние. «Танкиз» несколько раз эволюционировали. Сначала они утверждали, что лагеря — империалистическая пропаганда, потом — что уйгуры были иностранными захватчиками и террористами. «Ты не можешь называть себя социалистом и не поддерживать КНДР или Китай. Как можно называть себя социалистом и не поддерживать существующие социалистические государства, — подчеркивает пользователь @socialistmic. — А еще термин “авторитаризм” не имеет никакого смысла».
Да и что такое тоталитаризм и полицейское государство? «Если вы считаете, что ACAB (All cops are bastards — “Все копы — ублюдки”, — известный анархистский слоган), вы не настоящий социалист», — настаивает пользователь @mosagrey. Ведь полиция существует в социалистических странах для того, чтобы защищать пролетариат. И, конечно же, их ни в коем случае нельзя сравнивать «со свиньями из какой-нибудь западной помойки, в которой вы живете».
Отсюда растут корни еще одного идеологического противостояния — с анархистами, которых «танкиз» называют «либералами с претензией». Это логично, ведь они призывают к уничтожению государства, а значит и советского государства, защищающего права рабочих и крестьян.
Мемы, которые производят «танкиз», неплохо разлетаются по интернету. Взять хотя бы пост Илона Маска, который он сопроводил картинкой со Сталиным, сложившим пальцы в сердечко. Из тирады британских трансактивистов относительно того, что ГУЛАГи были похожи на пансионаты с трехразовым питанием из трех блюд и развлечениями, кто-то сделал картинку с тезисами. Ее охотно, с серьезным лицом не раз ретвитили в Twitter с прямым посылом: «Смотрите, как все было на самом деле».
Впрочем, самые радикальные «танкиз» выступают против мемов и иронии. «Веселье — это буржуазная ценность», — уверены они.