12:43 (мск), источник: Ведомости
«Холоп» заработал в прокате более 1 млрд рублей
За 15 лет эту планку смогли преодолеть только 12 российских фильмов.
Сборы приключенческой комедии «Холоп», вышедшей в прокат 26 декабря, превысили 1 млрд руб., свидетельствуют данные ЕАИС на 9 утра мск субботы, 4 января.
До этого эту отметку преодолели такие фильмы, как «Ирония судьбы. Продолжение», «Сталинград», «Викинг», «Экипаж», «Елки-3», «Вий», «Притяжение», «Лед», «Последний богатырь», «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», «Движение вверх», «Т-34». Последние две художественные ленты заработали более 2 млрд руб. Спортивная драма «Движение вверх», сборы которой в России составили 2,94 млрд руб., является на сегодня лидером российского кинопроката.
Создатели комедии «Холоп» — продюсерская группа Yellow, Black & White (YBW), группа компаний ГПМ КИТ (входит в холдинг «Газпром-Медиа»), кинокомпания «МИМ», при поддержке телеканалов «Россия 1» (холдинг ВГТРК) и «Супер» (холдинг «Газпром-Медиа»). Прокатчик — «Централ Партнершип» (также входит в «Газпром-Медиа»). Режиссер ленты — Клим Шипенко («Текст», «Салют-7»).
По сюжету главный герой — мажор Гриша, сын крупного бизнесмена попадает в 19 век, где становится простым конюхом. На самом деле все окружающие его в новой реальности люди — актеры, а все происходящее — психологический эксперимент по перевоспитанию сложного юноши. Главную роль исполнил Милош Бикович, известный ролям в таких фильмах, как «Лед», «Балканский рубеж», сериалам «Отель Элеон» (канал СТС), «Гранд» (канал «Супер»).
«Холоп» был поддержан Фондом кино: 25 млн руб. были выделены фондом ее создателям на возвратной основе, 35 млн руб. — на безвозвратной. Лента уже окупилась в прокате: как правило, создатели фильма берут себе 35−40% сборов, половину оставляют себе кинотеатры, 10−15% достаются прокатчику.
В ближайшее время планку по сборам в 1 млрд руб. преодолеет еще один российский фильм — вторая часть комедии «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2». Сейчас его сборы составляют почти 882 млн руб.
Первая часть этой комедии на основе одноименного сериала, четыре сезона которого уже были показаны в эфире канала ТНТ в 2016—2018 гг.., вышла в декабре 2018 г. была коммерчески успешная (сборы — 1,68 млрд руб.). Создатели этой кинофраншизы — руководители канала ТВ3 (входит в холдинг «Газпром-Медиа») Евгений Никишов и Валерий Федорович, а также Андрей Семенов и Илья Куликов (также — режиссер обеих частей). Главные роли в первой части, также как и в сериале, исполняют Александр Петров и Сергей Бурунов. Во второй части уже Петров не снимался.
Мария Истомина