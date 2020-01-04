14:14 (мск), источник: Life.ru
Испугались, что начнется Третья мировая. В США обрушили сайт призывной службы
Ажиотаж начался после того, как по приказу главы Белого дома ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани.
На фоне спекуляций о возможном начале Третьей мировой войны в США рухнул сайт призывной службы. Об этом сообщили на странице ведомства в «Твиттере».
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С 1973 года американская армия комплектуется на контрактной основе. В случае мобилизации призыву подлежат некоторые категории граждан, и на этом сайте размещены списки призываемых.
Тем временем в «Твиттере» в топ самых популярных хештегов вышла «Третья мировая война» (#WWIII). Меньше чем за сутки обеспокоенные пользователи опубликовали больше трех миллионов сообщений по данной теме.
Спекуляции начались после того, как США ракетным ударом убили командующего элитным спецподразделением «Кудс» КСИР Ирана генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Багдаде. В Пентагоне пояснили, что он убит по приказу президента Дональда Трампа, и объяснили это «защитой персонала США за рубежом». Ранее стало известно, когда американский лидер решил избавиться от Сулеймани.