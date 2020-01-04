12:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Под церковью в Египте нашли древний клад
Ученые изучают находку.
Археологи обнаружили клад из 370 древних монет на территории монастыря
Монеты римского и исламского периодов были спрятаны в мешочки из льна и зарыты на глубине около 2 метров у стены коптской церкви VІ века. В настоящее время специалисты изучают находку.
История монастыря
В начале декабря 2019 года одна из стен церкви обрушилась. Погибли три человека. Клад был найден в ходе восстановительных работ.
Анна Лысенко