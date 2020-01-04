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12:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Под церковью в Египте нашли древний клад

Ученые изучают находку.

Археологи обнаружили клад из 370 древних монет на территории монастыря Абу-Фана в египетском городе Маллави, сообщило Министерство по делам древностей Египта.

Монеты римского и исламского периодов были спрятаны в мешочки из льна и зарыты на глубине около 2 метров у стены коптской церкви VІ века. В настоящее время специалисты изучают находку.

История монастыря Абу-Фана восходит к IV веку. Это один из первых христианских монастырей Верхнего Египта.

В начале декабря 2019 года одна из стен церкви обрушилась. Погибли три человека. Клад был найден в ходе восстановительных работ.

Анна Лысенко

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