Синоптики предупредили о погодных аномалиях по всей России

С начала года в некоторых регионах обновились рекорды максимальной температуры.
«Второго января перекрыт абсолютный максимум температуры в Пскове и в Нижнем Новгороде», — говорится на сайте.
Такая тенденция сохранится в ближайшее время — температура воздуха будет значительно превышать норму в большинстве регионов страны, кроме некоторых районов Чукотки и Камчатки.
Синоптики ожидают наибольшую аномалию в Сибири и на западе Якутии — от 16 градусов выше нормы. В ближайшее время на юге Западной Сибири дневные температуры приблизятся к нулевой отметке, а в Поволжье и Центральной России достигнут двух градусов тепла.
На Европейской территории России 6 января ожидают понижения температуры из-за проходящего холодного атмосферного фронта, но положительная аномалия все равно сохранится. Уже 8 января в Москве и области столбик термометра поднимется до двух градусов выше нуля.