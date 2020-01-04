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Синоптики предупредили о погодных аномалиях по всей РоссииПочти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла
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16:53 (мск), источник: РИА Новости

Синоптики предупредили о погодных аномалиях по всей России

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.

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Источник: РИА Новости

С начала года в некоторых регионах обновились рекорды максимальной температуры.

«Второго января перекрыт абсолютный максимум температуры в Пскове и в Нижнем Новгороде», — говорится на сайте.

Такая тенденция сохранится в ближайшее время — температура воздуха будет значительно превышать норму в большинстве регионов страны, кроме некоторых районов Чукотки и Камчатки. ​​​​​​​

Синоптики ожидают наибольшую аномалию в Сибири и на западе Якутии — от 16 градусов выше нормы. В ближайшее время на юге Западной Сибири дневные температуры приблизятся к нулевой отметке, а в Поволжье и Центральной России достигнут двух градусов тепла.

На Европейской территории России 6 января ожидают понижения температуры из-за проходящего холодного атмосферного фронта, но положительная аномалия все равно сохранится. Уже 8 января в Москве и области столбик термометра поднимется до двух градусов выше нуля.

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