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18:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Стал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь

Самым популярным телеканалом за эфирные сутки 31 декабря 2019 года (окончились 1 января в 5:59) стал Первый канал. Государственный канал «Россия 1», который в этом году в новогоднюю ночь показывал «Иронию судьбы», занял второе место. Об этом свидетельствуют данные телеизмерителя Mediascope, попавшие в распоряжение через российский офис ECI Media Management.

Источник: РИА "Новости"

В среднем за весь день аудитория Первого канала превышала 2,8 миллиона (у «России 1» — 2,7 миллиона) жителей крупных городов старше четырех лет. В пиковые часы доля аудитории достигала 17,2 процента. Столько телезрителей от числа всех, у кого был включен телевизор, одновременно смотрели передачи канала.

С 22:00 31 декабря по 1:59 1 января аудитория Первого превышала 6,3 миллиона человек, в то время как аудитория «России 1» составила 5,2 миллиона человек.

Годом ранее «Россия 1», наоборот, обогнала Первый канал в этом таймслоте. Флагманский канал ВГТРК смотрели 6,3 миллиона человек, а Первый — 5,8 миллиона. При этом принципиальных изменений сетки каналов не претерпели. Перед обращением президента Первый канал транслировал «Новогодняя ночь на “Первом”», а «Россия 1» — «Новогодний парад звезд», а затем «Голубой огонек на Шаболовке».

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В то же время «Россия 1» в новогоднюю ночь получила право показа «Иронии судьбы». Начиная с 2017 года вещатели стали чередовать золотую коллекцию «Мосфильма». В прошлом году «Иронию судьбы» транслировал Первый канал.

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В этот раз в эфире «России 1» также вышли советские фильмы «Девчата», «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая рука» и «Джентльмены удачи». В это время Первый канал 31 декабря показывал фильмы «Москва слезам не верит», «Служебный роман», «Кавказская пленница» и «Иван Васильевич меняет профессию».

Ранее «новогодние огоньки» на федеральных каналах раскритиковала депутат Наталья Поклонская. Она заявила, что россиянам «надоело сутками пересматривать “Голубые огоньки” и другие устаревшие шоу». «На экранах одни и те же звездные лица, песни в стиле “муси-пуси” и петросяновские каламбурчики», — посетовала парламентарий. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, принимающий участие в новогодних телешоу, на это отметил, что каналы стараются придумывать новые форматы для новогодних шоу, но такие эксперименты опасны, поскольку могут сказаться на рейтингах.

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