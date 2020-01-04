Стал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь

В среднем за весь день аудитория Первого канала превышала 2,8 миллиона (у «России 1» — 2,7 миллиона) жителей крупных городов старше четырех лет. В пиковые часы доля аудитории достигала 17,2 процента. Столько телезрителей от числа всех, у кого был включен телевизор, одновременно смотрели передачи канала.
С 22:00 31 декабря по 1:59 1 января аудитория Первого превышала 6,3 миллиона человек, в то время как аудитория «России 1» составила 5,2 миллиона человек.
Годом ранее «Россия 1», наоборот, обогнала Первый канал в этом таймслоте. Флагманский канал ВГТРК смотрели 6,3 миллиона человек, а Первый — 5,8 миллиона. При этом принципиальных изменений сетки каналов не претерпели. Перед обращением президента Первый канал транслировал «Новогодняя ночь на “Первом”», а «Россия 1» — «Новогодний парад звезд», а затем «Голубой огонек на Шаболовке».
В то же время «Россия 1» в новогоднюю ночь получила право показа «Иронии судьбы». Начиная с 2017 года вещатели стали чередовать золотую коллекцию «Мосфильма». В прошлом году «Иронию судьбы» транслировал Первый канал.
Ранее «новогодние огоньки» на федеральных каналах раскритиковала депутат Наталья Поклонская. Она заявила, что россиянам «надоело сутками пересматривать “Голубые огоньки” и другие устаревшие шоу». «На экранах одни и те же звездные лица, песни в стиле “муси-пуси” и петросяновские каламбурчики», — посетовала парламентарий. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, принимающий участие в новогодних телешоу, на это отметил, что каналы стараются придумывать новые форматы для новогодних шоу, но такие эксперименты опасны, поскольку могут сказаться на рейтингах.