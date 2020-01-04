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19:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Брачный возраст в России могут скорректировать

Министерство юстиции России разрабатывает законопроект, цель которого скорректировать минимальный возраст для вступления в брак и уточнить основания, на которых несовершеннолетние могут вступить в брак.

Источник: Агентство «Москва»

О предложении Минюста говорится в плане законопроектной деятельности на 2020 год, опубликованном на сайте правительства. На инициативу министерства обратила внимание «Российская газета».

По мнению опрошенных изданием экспертов, маловероятно, что новым законопроектом будет повышен минимальный возраст, позволяющий вступать в брак.

Скорее всего, добавляют эксперты, речь пойдет об унификации правил вступления в брак несовершеннолетних на федеральном уровне.

Сейчас регионы сами определяют основания, на которых лица, не достигшие 18 лет, могут официально оформить свой союз. Чаще всего такими условиями становится беременность невесты, ребенок или призыв жениха в армию.

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