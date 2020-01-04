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4 января, источник: Rambler.ru

Сябитова оценила идею уменьшить брачный возраст

Ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова назвала ерундой возможное понижение брачного возраста в России.

Источник: РИА "Новости"

«Эту инициативу иначе как ерундой назвать нельзя», — сказала она изданию «Ура.ру». По ее словам, понижать брачный возраст не нужно, поскольку «дети не должны рожать детей».

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Сябитова отметила, что в браках, где оба родителя молодые, воспитание детей как правило ложится на плечи бабушек и дедушек.

«А у нас и так есть проблема в преемственности поколений: многие женщины, например, не хотят в молодом возрасте быть бабушками», — подчеркнула главная телесваха страны.

Роза Сябитова предложила правительству заняться проработкой других проблем на семейном фронте.

Как ранее сообщал «Рамблер», правительство РФ планирует в 2020 году скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.

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