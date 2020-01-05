11:55 (мск), источник: Известия
Солнце и Земля сблизились на максимальное расстояние
Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократится 5 января — в этот день видимый диаметр Солнца будет наибольшим в году, сообщает
«В воскресенье, 5 января, наша планета будет в перигелии — самой ближайшей к Солнцу точке своей орбиты, которую она проходит раз в год. Земля проходит ее в начале января, она составляет более 147 млн км. При этом самую далекую точку, афелий, Земля проходит в начале июля, оказываясь на расстоянии более 152 млн км от Солнца», — рассказала сотрудница планетария Людмила Кошман ТАСС.
По словам собеседницы агентства, разница между диаметрами солнечного диска незаметна невооруженным глазом, потому что они меняются постепенно, на протяжении полугода. Несмотря на это, размер диска Солнца на 3% превышает июльские показатели.
Полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за 365 дней 6 часов 9 минут и 10 секунд, она движется вокруг Солнца по эллиптической орбите со средней скоростью 29,765 км/с.
В мае астрономы рассказали, почему на Солнце появляются волны, похожие на сосиски. Это оказалось связано с рождением нестабильностей в плазме светила и резким разгоном и торможением электронов во время мощных вспышек.