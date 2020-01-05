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11:55 (мск), источник: Известия

Солнце и Земля сблизились на максимальное расстояние

Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократится 5 января — в этот день видимый диаметр Солнца будет наибольшим в году, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Источник: Известия

«В воскресенье, 5 января, наша планета будет в перигелии — самой ближайшей к Солнцу точке своей орбиты, которую она проходит раз в год. Земля проходит ее в начале января, она составляет более 147 млн км. При этом самую далекую точку, афелий, Земля проходит в начале июля, оказываясь на расстоянии более 152 млн км от Солнца», — рассказала сотрудница планетария Людмила Кошман ТАСС.

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По словам собеседницы агентства, разница между диаметрами солнечного диска незаметна невооруженным глазом, потому что они меняются постепенно, на протяжении полугода. Несмотря на это, размер диска Солнца на 3% превышает июльские показатели.

Полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за 365 дней 6 часов 9 минут и 10 секунд, она движется вокруг Солнца по эллиптической орбите со средней скоростью 29,765 км/с.

В мае астрономы рассказали, почему на Солнце появляются волны, похожие на сосиски. Это оказалось связано с рождением нестабильностей в плазме светила и резким разгоном и торможением электронов во время мощных вспышек.

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