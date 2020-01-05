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10:58 (мск), источник: РИА Новости

В аэропорту Стамбула запретили с табличками встречать туристов

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Компания, которая управляет аэропортом Стамбула, запретила туроператорам и агентствам встречать гостей сразу у выхода из зоны таможенного контроля, сообщает АТОР.

Источник: РИА Новости

Теперь там нельзя находиться и держать таблички с указанием названия фирмы или фамилией туриста. За подобную «рекламу» принимающей стороне грозит штраф 320 турецких лир (48 евро).

Находиться в зоне встреч разрешено только частным лицам — родственникам и близким прибывших путешественников.

Как рассказали представители турфирмы в Стамбуле, решение запретить годами отработанную логистику встречи гостей стало полной неожиданностью для всех участников рынка.

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Многочисленные обращения туроператоров в министерство туризма и в отраслевые туроператорские и агентские объединения по этому поводу пока ни к чему не привели.

Для организованной встречи отвели отдельный небольшой зал на 40−50 человек. Но компании необходимо заплатить четыре евро, чтобы там находится, и НДС за каждого гостя.

По мере увеличения количества пассажиров, сумма снижается: например, за группу из 50 человек принимающая компания платит 3,22 евро плюс НДС. Списки прилетающих с каждого рейса подаются заранее, а оплата депозита производится на три месяца вперед.

Но и там нельзя держать таблички с названием компании. Фамилии туристов высвечиваются на специальном табло, на котором, по словам представителей турфирм, доступно только 10 строк. Когда прибывает рейс со 160 пассажирами, технически нет возможности разместить на этом табло данные всех. В итоге туроператорам приходится, например, надевать поверх курток и пальто фирменные футболки с логотипами.

Как говорят местные специалисты, из-за ставшей крайне неудобной и запутанной логистики сборы прилетевших туристов занимают около полутора-двух часов.

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